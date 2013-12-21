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«صباحي»: إذا ترشح «السيسي» لـ«الرئاسة» فسيكون لكل حادث حديث

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«صباحي»: إذا ترشح «السيسي» لـ«الرئاسة» فسيكون لكل حادث حديث «صباحي»: إذا ترشح «السيسي» لـ«الرئاسة» فسيكون لكل حادث حديث

قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، إنه إذا ترشح الفريق أول عبدالفتاح ، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، فسيكون لكل حادث حديث.

ونفى «صباحي»، في بيان، مساء السبت، ما تردد عن عدم دعمه الفريق السيسي، أو إصراره على الترشح تحت أي ظرف، وقال: «طرحت الرأي الذي أعلنته من قبل مرارا، فيما يتعلق بالموقف الأصح، من وجهة نظري ونظر قطاعات شعبية وقوى سياسية، بشأن ترشح الفريق السيسي، وهو نفس الموقف الذي أعلنه السيسي بنفسه سابقا بعدم رغبته أو سعيه للسلطة».

وأوضح «صباحي» أنه «إذا غير السيسي رأيه وأعلن قراره بالترشح للرئاسة، فسيكون لكل حادث حديث، بحسب المستجدات وخريطة المرشحين وبرنامج كل منهم والقوى السياسية والاجتماعية المؤيدة له»، دون أن يعفي ذلك القوى الوطنية والثورية من التصدي لواجبها والاضطلاع بمسؤوليتها من الآن، للتوافق على اسم مرشح رئاسي تدعمه وتحديد برنامج للثورة يخوض به الانتخابات وتسمية فريق عمل ينفذ معه ذلك البرنامج.

وجدد «صباحي» اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، داعيًا لحوار جاد بين قوى الثورة الحقيقية من أحزاب وحركات شبابية وقوى ثورية ورموز وطنية، للتوافق على برنامج يعبر عن أهداف الثورة، وفريق مسؤول عن تنفيذه، واسم مرشح رئاسي، مُبديا استعداده لأداء هذا الدور، أو دعم من يجري التوافق عليه لأداء هذه المهمة من معسكر ثورة 25 يناير أو 30 يونيو، «والذي لا يشمل ـ بالتأكيد ـ لا ممثلي نظام مبارك ولا ممثلي جماعة الإخوان، ولا من يرون 25 يناير مؤامرة، أو من يرون 30 يونيو انقلابًا».

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