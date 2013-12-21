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العروبة: أعطني حظ الهلال وارمني في البحر

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العروبة: أعطني حظ الهلال وارمني في البحر العروبة: أعطني حظ الهلال وارمني في البحر

أرجع مريح المريح رئيس العروبة الخسارة التي تلقاها فريقه من الهلال في الجولة الماضية بالدوري السعودي للمحترفين للحظ الذي يمتلكه الأخير منذ أن عرف كرة القدم.

وقال المريح " خسرنا بأخطائنا ونجح الهلال بالحظ الذي يمتلكه منذ أن عرفنا كرة القدم وقيلت من قبل اعطني حظ الهلال وارمني في البحر".

وأضاف "سمعت مدرب الهلال سامي الجابر يقول في المؤتمر الصحفي أن ملعب العروبة لا يصلح للعب كرة القدم ولا اعرف ان كان سامي يعمل مدربا أو مهندسا زراعيا".

يذكر أن الهلال قد خطف فوزا في الدقائق الأخيرة بنتيجة 3-2 على العروبة بعد أن كان متأخرا بهدفين.

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