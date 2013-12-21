وزير الرى ومحافظ الإسكندرية يتفقدان تسرب مياه الفلاتر بمصرف فرعون

تفقد اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية منطقة العوايد بمصاحبة الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى وذلك للوقوف على أسباب تسرب مياه غسيل الفلاتر فى المصرف الزراعى (مصرف فرعون) مما يؤدى إلى غرق الأرض الزراعية وإتلاف المزروعات.

وأمر الوزير برفع جميع المخلفات المحيطة بطريق مرزة – العوايد كما وجه المحافظ شركة مياه الشرب بضرورة توصيل ماسورة بطول 3كم لنقل مياه غسيل الفلاتر إلى مصرف العميا.

وزار اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية عزبة محسن الكبيرة واستمع من المواطنين إلى بعض الشكاوى المتمثلة فى إنهاء توصيل الصرف الصحى للجزء المتبقى من العزبة وتغطية المصرف بعزبة محسن.

> رافق الوزير والمحافظ أثناء الجولة كل من المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، واللواء فوزى المراسى، رئيس حى المنتزه.