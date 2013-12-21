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د.شريف نبيل أخصائى الجراحة العامة وجراحة المناظير والسمنة

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د.شريف نبيل أخصائى الجراحة العامة وجراحة المناظير والسمنة د.شريف نبيل أخصائى الجراحة العامة وجراحة المناظير والسمنة

إفرازات الثدى، عبارة عن أى سائل يفرز من حلمة الثدى، وهناك نوعان من هذه الإفرازات، النوع الأول اللبنى، وهو الطبيعى ويحدث أثناء الرضاعة، أو فترة الحمل، أما النوع الثانى، فهو الإفرازات غير الطبيعية، والتى تشمل: الإفرازات اللبنية فى غير أوقات الحمل والرضاعة، والإفرازات الصديدية المدممة، والإفرازات المتعددة الألوان، نقية مائية أو شفافة لا لون لها.

يقول د.شريف نبيل أخصائى الجراحة العامة، وجراحة المناظير والسمنة، بمستشفى للطيران، إن وجود إفرازات الحلمة لا يعنى أن هناك أوراما، فهناك أسباب كثيرة لهذه الإفرازات ومنها التالى:

- الالتهابات تمدد القنوات اللبنية.
> - ظهور تكيسات بأنسجة الثدى ووجود تكيس بالمبايض.
> - استخدام حبوب منع الحمل أو بعض الأدوية.
> - زيادة هرمون "البرولاكتين" فى الدم، الاحتكاك المستمر مع حمالات الصدر الضيقة.

وأوضح "نبيل" أن الأسباب كثيرة، ولكن يجب الاهتمام الزائد عندما تكون الإفرازات من ثدى واحد، أو أن تكون مدممة، أو وجود ورم فى نفس الثدى، بالإضافة إلى خروج الإفرازات دون أى تعصير للثدى.

وأشار "نبيل" إلى أن السيدات فوق الـ40 ولديها تاريخ مرضى فى العائلة يخص أورام الثدى، يجب استشارة الطبيب فى هذه الحالة، وعمل بعض التحاليل، مثل نسبة البرولاكتين، وهرمونات الغدة الدرقية تحليل من السائل، إن أمكن، وأشعة ماموجرام، وعينة من أى ورم إن وجد، مضيفا أن العلاج يكون دوائيا أو جراحيا حسب نتيجة الأشعة والتحاليل.

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