رصد حالات تعذيب أطفال بأسلاك النحاس في المدينة المنورة بالسعودية

رصد مراقبو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة المدينة المنورة (شمال غرب السعودية)، ممارسات عنف ضد الأطفال في دار الرعاية الاجتماعية للبنين بالمنطقة، وتعرضهم للتعذيب والضرب بالأسلاك الكهربائية والصفع على الوجه والركل بالأقدام.

وكشفت جمعية حقوق الإنسان وفق صحيفة الحياة السعودية، اليوم، أنها رصدت جملة من الملاحظات بعد زيارة رقابية لدار التربية الاجتماعية للبنين، للفئة العمرية التي تتراوح بين 11 و16 عاماً، تمثلت في ممارسة العنف ضد النزلاء الأطفال وتعرضهم لأشكال عدة من التعذيب.

وشددت الجمعية على الإدارات والمؤسسات المسؤولة عن رعاية الأطفال، بضرورة التزامها بما ورد في اتفاق حقوق الأطفال، الذي يلزمها بضمان تمتع الأطفال الخاضعين لولايتها بحقوقهم كافة، والامتناع عن انتهاكها بأي شكل من الأشكال.

وكشفت مشرفة مكتب الجمعية في المدينة المنورة، الدكتورة شرف القرافي، بعد زيارة فريق تابع لها للدار عن هذه الملاحظات، كما كشفت عن عدة ممارسات تربوية خاطئة، من بينها كثرة تأنيب الأطفال، وحرمانهم من المصروف، إضافة على عدم تقديم وجبة الإفطار في بعض أيام الأسبوع، وهو ما يخالف الاتفاقيات الدولية الموقعة حول حقوق الطفل.