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مجلس نقابة “المهندسين” يرفض تصعيد محمد الأشقر لمنصب الأمين العام

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مجلس نقابة “المهندسين” يرفض تصعيد محمد الأشقر لمنصب الأمين العام مجلس نقابة “المهندسين” يرفض تصعيد محمد الأشقر لمنصب الأمين العام

أكد المهندس وائل عشري ” عضو نقابة المهندسين بكفر الشيح لـ”أونا” أنه يجرى الآن داخل اجتماع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين أن المهندس علي عبدالرحيم محمد الآمين العام اعتذر عن الاستمرار في منصبه و بطلب صورة من هذا الأعتذار رفضت هيئة المكتب إطلاع آعضاء المجلس الأعلى عليه ،كما رفض المجلس تصعيد المهندس محمد حافظ عطية الأشقر التالي في الأصوات لمنصب الآمين العام(مادة 45).

و أفتى علي عبد الحميد رئيس الشؤون القانونية بتصعيد الآمين المساعد لمنصب الآمين و تم اختيار آمين مساعد جديد و هو صبري عامر (عضو مجلس الشعب السابق و نقيب المهندسين بالمنوفية و القيادي الأخواني).
> ويذكر أن نتيجة انتخاب هيئة المكتب تبلغ للسيد وزير الري خلال 3 أيام و تنشر في الوقائع المصرية (مادة 39) هذا و سيتقدم المهندس الأشقر بتظلم لوزير الري و باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على حقه المغتصب.

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