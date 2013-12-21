كتب : محمد الأبنودي السبت 21-12-2013 18:47

محافظ الجيزة: إجراءات لتأمين مباني مدينة الطلبة بالمهندسين

محمد الأبنودي

أكد الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة، أن المحافظة بدأت اعتبارًا من اليوم، اتخاذ إجراءات لتأمين مباني مدينة الطلبة بالمهندسين حيث تقرر غلق أسطح المباني على أن يسلم مفتاح كل مبنى للمشرف الإداري فقط ويكون مسؤولا مسؤولية كاملة عليه.

كما تقرر أيضًا مضاعفة أعداد مسؤولي الأمن بالمدينة لتأمين المباني من أي تعديات عليها واتخاذ إجراءات رادعة حيال من يثبت تورطه في أي أحداث.

قرارات المحافظ، جاءت عقب قيام بعض العناصر ممن لهم انتماءات سياسية بمدينة الطلبة والطالبات بشارع أحمد عرابي بالمهندسين خلال تظاهرات الجمعة باعتلاء أسطح مباني المدينة وإلقاء الحجارة على المتظاهرين بالشارع، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهديد لاستقرار أحوال المدينة.

وقال المحافظ إنه تم إلقاء القبض على هذه العناصر سواء من داخل المدينة أو المندسين داخلها وتقديمهم للشرطة، مؤكدًا في تصريحات صحفية له اليوم أنه تم تحرير محاضر بالوقائع التي حدثت والتعديات التي وقعت وتقديمها للجهات القضائية لمحاسبة المسؤولين عنها باعتبار ذلك تعديًا على منشآت حكومية.

وأضاف أنه سيتم الاستعانة بالصور التي سجلتها كاميرات المراقبة داخل المدينة، موضحًا أنه سيتم كذلك إجراء تحقيق داخلي بالمدينة ومحاسبة أي شخص ثبت تورطه في الأحداث، لافتًا إلى أنه كلف رئيس مجلس إدارة المدينة بالتواجد الدائم بالمدينة ومسؤوليته المباشرة عن أي أعمال تتم داخلها.