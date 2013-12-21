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مدرب فالنسيا : سنلعب للفوز على ريال مدريد

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مدرب فالنسيا : سنلعب للفوز على ريال مدريد مدرب فالنسيا : سنلعب للفوز على ريال مدريد

فالينسيا

 

قال استيفيز المدير الفني المؤقت لفالنسيا الإسباني إنه يتوجب على فريقه في مواجهة ريال مدريد غدًا بالليجا تجنب اظهار النادي الملكي لقدراته.

وصرح استيفيز “أهم شيء هو إعداد خطة تمنع إظهار ريال مدريد لقدراته، لو لم ننجح في هذا الأمر، سيلحقون بنا الكثير من الضرر”.

وأبرز المدرب المؤقت “سنتحلى بالشجاعة بدعم من الجماهير وسنحاول في لحظات الهجوم على الريال، أي شخص محترف في مجال الكرة يفكر فقط في الفوز”.

وأردف استيفيز “علينا أن نحيا كل لحظة في المباراة كما لو كانت الأخيرة والتركيز بها”.

وأضاف المدير الفني “علينا أن تحلى بالصلابة واظهار الروح التي لعبت بها الفرق المنافسة للريال في المباريات الأخيرة”.

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