الخارجية ردًا على انتقادات أمريكية لمحاكمة مرسي : لايحق لأحد التدخل في الشأن المصري

صرح السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية اليوم – ردًا على سؤال حول الانتقادات الأمريكية لمحاكمة الرئيس السابق محمد مرسي- بأنه من غير المقبول أن يتدخل أي طرف في الشأن الداخلي المصري على الإطلاق ​.

وقال عبد العاطي، أن هناك قضاء مصريًا يتولى القضية وأن هناك تفهما أكبر للموقف في مصر و الكل بلا استثناء يريد لمصر ان تنجح في تنفيذ خريطة الطريق، وموقف مصر واضح أن لايحق لأي طرف خارجي أن يعلق على أحكام القضاء وقرارات النيابة العامة.

وشدد على أن النيابة المصرية جزء لايتجزأ من القضاء المصري مستقلة، والنيابة العامة مستقلة تمامًا عن السلطة التنفيذية ولايسمح وغير مقبول لأي طرف خارجي التعقيب على تلك القرارات .

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> وحول رؤية مصر للطرح الأمريكي حول عملية السلام قال إن موقف مصر واضح وقد نقله وزير الخارجية نبيل فهمي إلى مارتين انديك المبعوث الأمريكي في أنه لابد أن تفضي المفاوضات إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية وسيتم بحث ملف المفاوضات اليوم في مباحثات الرئيس علي منصور مع الرئيس محمود عباس، وموقف مصر واضح في هذا الإطار.

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> وحول ما عرضه جون كيري وزير الخارجية الأمريكي من عرض لعقد اتفاق مرحلي قال عبد العاطي أن موقف مصر واضح ونحن متمسكون بمرجعيات عملية السلام وهي القرارات الدولية لمجلس الأمن 242 و 338 ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل مشكلة اللاجئين وفقا لقرارات الأمم المتحدة وقرار 194 للجمعية العامة الذي يتحدث عن العودة للاجئين أو التعويض و هى قرارات واضحة .

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> وبالنسبة لما تردد عن رفض جنوب أفريقيا استقبال الرئيس علي منصور للمشاركة في جنازة نيلسون مانديلا قال إن ” هذا كلام لا علاقة له بالواقع ” لأن قرارات الخاصة بمشاركة كبار المسئولين في أي أحداث بالخارج قرارات من أعمال السيادة ولايتم التشاور بشأنها مع أي طرف خارجي، مؤكدًا أنه لم يكن مطروحًا على الإطلاق أن السيد الرئيس عدلي منصور يزور جنوب أفريقيا لارتباطات داخلية، والكلام عن رفض جنوب أفريقيا غير منطقي، والزيارات للمسئولين من أعمال السيادة ولا يتم التشاور فيها مع الأطراف الخارجية، وقد كان وزير الخارجية نبيل فهمي في زيارة وقتها الى الهند ورؤى أن يمثل السيد محمد فايق مصر كمبعوث رئاسي وممثل لرئيس الجمهورية نظرا لأنه كانت تربطه علاقة طيبة بالزعيم مانديلا.

أ.ش.أ