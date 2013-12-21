الكولومبي كينتيرو يدرس الرحيل عن بورتو للمشاركة في المونديال

لشبونة، (إفي): يدرس الكولومبي خوان كينتيرو، واحد من أهم لاعبي أمريكا اللاتينية الصاعدين، الرحيل عن ناديه بورتو البرتغالي في سوق الانتقالات الشتوية الشهر المقبل بسبب عدم مشاركته بصورة كبيرة، حيث يسعى للعب أساسيا للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وقال اللاعب في تصريحات صحفية قبل السفر لقضاء العطلات "وضعي مع بورتو ليس جيدا، ولكن آمل في لعب المونديال".

وأضاف كينتيرو "لنكن موضوعيين، اذا ما كنت أرغب في تحقيق هذا الهدف، يتوجب علي القيام ببعض الأشياء".

وأردف اللاعب "يجب التوصل لحل في يناير لأنني أرغب وبشدة في المشاركة بالمونديال".

وكشف المدير الفني لبورتو باولو فونيسكا أن اللاعب طلب المشاركة في مباريات الفريق الثاني بدوري الدرجة الثانية البرتغالي حتى لا تغيب عنه حساسية المبارايات.

وحول هذا الأمر قال كينتيرو "إنه أمر طبيعي، حتى لا أفقد حساسية المنافسات، خاصة وأنني لا أشارك كثيرا مع الفريق الأول".