محافظ الجيزة: كوبرى "أرض اللواء" لن يعزل أهالى المنطقة عن محيطهم

قال الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، إنه يشم رائحة الفتنة من حملة "متعزلناش"، والتى أطلقها عدد من أهالى أرض اللواء لرفض بناء كوبرى مشاة يعبر مزلقان أرض اللواء، مؤكدًا أنها لن تنعزل عن المناطق المجاورة لها، كما يدعى بعض المواطنين، إضافة إلى أنه لا يمكن السماح بعودة أرض اللواء إلى مركز كرداسة مرة أخرى، وأن مطالب الأهالى بالمنطقة مجابة بالفعل، خاصة عقب لقاء أعضاء الحملة بالمحافظ.

وأضاف عبد الرحمن، لــ"اليوم السابع"، أن منطقة أرض اللواء ليست محرومة كما يدعى البعض، لافتًا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة تم إنشاء مدرسة أرض اللواء التجريبية الجديدة، والتى تعتبر أول مدرسة تخدم أهالى أرض اللواء، وأيضًا تم البدء فى توسعة مدرسة القدس بــ11 فصلاً إضافيًا لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب، بجانب رصف الطريق الأبيض، وتبليط 22 شارع.

وطمأن عبد الرحمن، الأهالى من تخوفهم من العزل وانتشار أعمال البلطجة والعنف فى المنطقة قائلاً لهم: "الشرطة ستكون فى كل مكان ولن يتم السماح لأحد بالاعتداء على الآخر دون المحاسبة، لافتًا إلى أن دوريات الأمن ستكون موجودة بشكل دائم أسفل الكوبرى العلوى للسيارات الذى يتم إنشاؤه حاليًا بإشراف القوات المسلحة".