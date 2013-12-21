"اليوم السابع": الأباتشى تطارد الإرهابى "المنيعى" فى صحراء سيناء

تحت عنوان "الأباتشى تطارد الإرهابى المنيعى فى صحراء سيناء"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" غداً، تغطية للعمليات العسكرية التى تجريها القوات المسلحة، لملاحقة عناصر الإرهاب، وتفاصيل تعديلات خطة تعزيز الانتشار فى الشيخ زويد ورفح.

وينفرد عدد الأحد، بتعليق الرئيس الأسبق حسنى مبارك، على براءة نجليه علاء وجمال فى قضية "أرض الطيارين"، وتأكيده على ثقته فى عدالة القضاء.

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