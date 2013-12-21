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الواح زجاجية بغرف زيارات سجناء الإخوان بسجن العقرب

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الواح زجاجية بغرف زيارات سجناء الإخوان بسجن العقرب الواح زجاجية بغرف زيارات سجناء الإخوان بسجن العقرب

 

أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية، أنه تم إنشاء غرفة جديدة لاستقبال السجناء، زائريهم داخل السجون على غرار الغرف الأمريكية، مكونة من حاجز زجاجي ودائرة تليفونات مغلقة.

وأوضح المصدر إن الغرفة الجديدة مساحتها متران مربعان بارتفاع 3 أمتار مزودة بهاتف مرتبط بدائرة تليفونات مغلقة و3 مقاعد في كل اتجاه يفصل بينهما حاجز زجاجي للفصل بين الزائر والنزيل مستقبل الزيارة.

وأكد المصدر في تصريحات – خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن هذه الغرفة أنشئت في سجن العقرب “شديد الحراسة”، وهي الغرفة الوحيدة التي صممت بهذا الشكل لمنع تسريب أي رسائل من قيادات الإخوان السجناء إلى أعضاء الجماعة بالخارج، مشيرًا إلى أن معظم قيادات الجماعة تم نقلهم إلى سجن العقرب الذي توجد به الغرفة وتسكينهم في زنازين انفرادية، وكان آخرهم عصام الحداد مستشار مرسي للعلاقات الخارجية .

وأكد المصدر، أن النظام الجديد هو أفضل تطبيق لمواجهة أفعال قيادات الإخوان لمنع تبادل المعلومات والبيانات التى تؤثر على سير الحياة فى ، وتابع المصدر أن النظام الحديث مطبق بكافة الدول الأوروبية، وهو ما يتماشي مع متطلبات منظمات حقوق الإنسان .

وقال اللواء محمد القبيصي مدير إدارة البحث الجنائي بقطاع السجون، إنه تم تطوير غرف الزيارة بسجن العقرب شديد الحراسة بالغرف الزجاجية ، موضحا أنه طبقا لقانون السجون رقم 396 لسنة 1956 المنظم للسجون فإن به مادة تحدد تنظيم الزيارات والرسائل من النزلاء وضمان عدم صدور أي تكليفات من داخل السجن لخارجه لاعتبارات أمنية، وأضاف أنه تم ضبط ساعة بها كاميرا مزودة بشريحة تليفون محمول مع أحد النزلاء .

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