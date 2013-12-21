تهديدات طلابية بالاضراب المفتوح عن الامتحانات حتى إقالة وزير التعليم العالي

طالب طلاب بالجامعات في بيان رسمي صادر عما أسموه حركة”طلاب ضد الانقلاب” بضرورة الإفراج عن كل الطلاب المقبوض عليهم في التظاهرات الأخيرة

القصاص من قتلة الطالب محمد رضا”جامعة القاهرة” و الطالب عبد الغني محمد “جامعة الازهر ” و كل قاتلي شهداء الطلاب. وشددت الحركة في بيان لها اليوم بضرورة إقالة وزير التعليم العالي و إسقاط ما وصفته بكل الإجراءات التعسفية ضد الطلاب من مجالس تأديب و فصل تعنتي و إخلاء للمدينة الجامعية و إزالة كل القيود أمام العمل و النشاط الطلابي داخل الجامعات-علي حد قولهم. وشددت الحركة في بيان لها اليوم بضرورة إقالة وزير التعليم العالي و إسقاط ما وصفته بكل الإجراءات التعسفية ضد الطلاب من مجالس تأديب و فصل تعنتي و إخلاء للمدينة الجامعية و إزالة كل القيود أمام العمل و النشاط الطلابي داخل الجامعات-علي حد قولهم. وأعلنت الحركة انها ستدخل في إضراب مفتوح عن الإمتحانات

إذا لم تتم الموافقة علي مطالب الحركة حتي يوم 28-12-2013، ودعت الحركة كل طلاب مصر البدء في تجميع التوقيعات على مستوى الجمهورية للمشاركة في الإضرابات

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