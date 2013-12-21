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محافظ البحر الأحمر في الإمارات لتوقيع بروتوكول مع "روتانا"

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محافظ البحر الأحمر في الإمارات لتوقيع بروتوكول مع "روتانا" محافظ البحر الأحمر في الإمارات لتوقيع بروتوكول مع "روتانا"

كتب : صلاح عبدالله منذ 15 دقيقة

غادر اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في جولته التي تشمل زيارة كل من أبو ظبي ودبي، للمشاركة مع وفد رسمي من وزارة السياحة والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" لتنظيم عدد من الحفلات الفنية لتنشيط السياحة بالأسواق العربية.

تستمر الزيارة، التي تأتي بناء على الدعوة الموجهة للمحافظ من السفير ناصر حمدي زغلول، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، حتى يوم ٢٣ ديسمبر الجاري.

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