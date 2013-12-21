وزير النفط الليبى: الآن.. ننتج 250 ألف برميل يوميا

قال وزير النفط والغاز الليبى عبد البارى العروسى، إن إنتاج بلاده من النفط حاليا يصل إلى 250 ألف برميل يوميا.

وأفاد العروسى خلال تصريحات صحفية له على هامش انعقاد الاجتماع الـ91 لمنظمة الأقطار العربية المنتجة للنفط (أوابك) اليوم بالدوحة أنه سيتم استخدام القوة العسكرية لفتح الموانئ المتعلقة بتصدير النفط.

ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، منظمة حكومية إقليمية متخصصة ذات طابع دولى، أنشئت فى يناير 1968 باتفاقية بين الكويت والسعودية وتم توسيعها ليصبح عدد أعضائها الإجمالى 11 دولة بينهم مصر وليبيا والكويت وقطر والسعودية والعراق والبحرين والإمارات، وتم اختيار الكويت مقرا، وتقوم بتنسيق التعاون بين الدول العربية المنتجة والمصدرة للبترول وتوحيد جهودها لتحقيق أفضل السبل لتطوير صناعاتها البترولية وإقامة مشاريع مشتركة.

وفى وقت سابق من هذا الشهر كان آمر حرس المنشآت السابق إبراهيم جضران قد أعلن استمرار إغلاق الحقول والموانئ النفطية لعدم استجابة الحكومة للشروط الثلاثة المتمثلة فى تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فى تصدير النفط، وأن تأخذ برقة نصيبها من النفط حسب القانون رقم 58 لسنة 1951، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من الأقاليم الثلاثة لمراقبة عملية بيع النفط.

يشار إلى أن تصدير وإنتاج النفط من موانئ الهلال النفطى بالمنطقة الشرقية متوقف بسبب اعتصامات حرس المنشآت منذ 25 يوليو الماضى.

وتشير التقارير إلى أن ليبيا خسرت إيرادات قدرها 10 مليارات دينار ليبى (8.1 مليار دولار) بسبب تعطيل المنشآت منذ الصيف، الأمر الذى أجبر الحكومة على طلب قروضا أو استخدام احتياطياتها من العملة الأجنبية.

وقال الوزير الليبى فى وقت سابق، إن صادرات بلاده من النفط تبلغ حاليا 110 آلاف برميل يوميا من إجمالى الإنتاج البالغ 250 ألف برميل يوميا، ومن إجمالى الإنتاج ترسل ليبيا يوميا 120 ألف برميل إلى مصفاة الزاوية و20 ألف برميل إلى مصفاة فى طبرق.