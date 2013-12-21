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وزير الكهرباء: «الرئاسة» رأت تأجيل «الأعلى للطاقة النووية».. ولا تأخير بالمشروع النووي

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وزير الكهرباء: «الرئاسة» رأت تأجيل «الأعلى للطاقة النووية».. ولا تأخير بالمشروع النووي وزير الكهرباء: «الرئاسة» رأت تأجيل «الأعلى للطاقة النووية».. ولا تأخير بالمشروع النووي

كتب : محمد مجدي منذ 53 دقيقة

أكد المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، أن مؤسسة الرئاسة رأت تأجيل اجتماع المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية الذي كان من المقرر عقده يوم الخميس الماضي، موضحا أن المشروع النووي المصري لن يتأخر عن المخطط له من الوزارة، إلا أنه يستوجب الموافقة عليه من قبل المجلس.

وأضاف «إمام»، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالوزارة اليوم، أن هيئة المحطات النووية والوزارة على اتصال دائم بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، مؤكدا أن مشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء آمن تماما وأنه لن يضر المواطنين أو البيئة.

ولفت وزير الكهرباء والطاقة إلى أنه لم يتم تحديد موعد جديد للاجتماع حتى الآن، إلا أنه توقع عقده في القريب العاجل.

كانت «الوطن» انفردت بنشر خبر تأجيل مؤسسة الرئاسة اجتماع المجلس بسبب لقاءات المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، مع شباب القوى الثورية في نفس موعد انعقاد اجتماع «الأعلى للطاقة النووية».

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