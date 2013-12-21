بالصور:مي سليم منهارة بعد الاعتداء عليها وتحطيم سيارتها

تعرضت الفنانة مي سليم لمضايقات ومنعت من المرور بسيارتها من قبل مشاركين في مسيرة نظمتها جماعة "الإخوان" على الطريق الدائري في اتجاه المريوطية.

وقد قام بعض المشاركين بتحطيم زجاج السيارة أثناء توجّهها إلى مدينة الإنتاج الإعلامي في السادس من أكتوبر لتصوير أحد البرامج.

وقد تعرّضت مي سليم للانهيار لوجود ابنتها الصغيرة "لي لي" معها في السيارة، بعد أن رفضت المسيرة مرور السيارة، وقاموا بتحطيم عدد كبير من السيارات الأخرى على الطريق الدائري.

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