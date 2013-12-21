أمينة العلي مدرّبة رجال أعمال في "واتس أب أكاديمي"

انتهت الممثلة المغربية أمينة العلي من المشاركة في مسلسل "واتس أب أكاديمي" الذي بدأ عرضه حالياً على قناة "أبو ظبي الإمارات"، وهو يقع في 60 حلقة مدّة كل حلقة 20 دقيقة.

المسلسل فكرة وإخراج إياد الخزوز وشارك في كتابته سوسن القابس ومحمود خالد وممدوح حمادة. أما البطولة فهي جماعية يشارك فيها إلى جانب أمينة العلي كل من بلال عبد الله وسعيد بتيجا وعلي التميمي وخالد البناي وناجي خميس وظاعن جمعة ومازن عجاوي وأحمد عبد الرازق ورؤى الصبان وفاطمة جاسم ومنال الخطيب.

تدور أحداث المسلسل حول مجموعة من كبار الشخصيات من الإمارات وجنسيّات أخرى يتوجّهون لإلى معهد لتعلّم الكمبيوتر في "واتس أب أكاديمي"، وبسبب جهلهم في التقنيات الحديثة والتكنولوجيا العصرية يحدث بينهم مواقف كوميدية طريفة.

وعن دورها في المسلسل تحدّثت أمينة اعلي لـ "سيدتي نت" قائلة:

- أعتز جداً بهذا الدور، خاصة أنه جديد بالنسبة لي، وأعتقد أنه جديد على الدراما الخليجية أيضاً. وقد تفاجأت من ما قدّمته في هذا المسلسل، ولم أكن أتوقّع أن عندي كل هذه القدرات التمثيلية. والشكر يرجع للمخرج إياد الخزوز الذي أعطاني مفاتيح الشخصية وساعدني في تقمّصها، خاصة أن الشخصية كانت صعبة ومركبة، فأنا أؤدي دور مدربة رياضة تم إحضارها والتعاقد معها لتدريب مجموعة من رجال الأعمال على العديد من الأنشطة الرياضة، بعد أن ارتأت إدارة الأكاديمية إن من الصعب بمكان تدريب هذه المجموعة على التقنية ما لم يتم مساعدتهم بالرياضة، ومن منطلق "العقل السليم في الجسم السليم". وتحدث مفارقات كوميدية كثيرة وفق سلوكيات كل رجل. فمثلا، ووفق أحداث المسلسل، أحد رجال الأعمال رفض نزع الشماغ والعقال أثناء ممارسته الرياضة، وهذا ما جعل موقع التصوير يضجّ بالضحك عدّة مرات.

* إلى أي مدى كان الاعتماد على جمالك لاختيارك لهذا الدور؟

- أنا أشارك كضيفة شرف بعدد 48 حلقة من 60. وأعتقد أن سياق الأحداث يتطلّب وجود مدرّبة جميلة، وذلك لما للجمال من تأثير مباشر وسريع على الرجال في التعلّم. ويتضح صحّة ذلك مع أولى الحلقات التي أظهر بها، والتي تبدأ من الحلقة الثانية عشرة، والتي بدأ عرضها غداً الأحد.

* ما هي حكاية الغناء لديك في المسلسل؟

- هو ليس غناء بقدر ما هو مشاركة أثناء حفل لاكتشاف مواهب كل منّا، فغنيت بشكل كوميدي، وهو الذي يظهر في الـ "برومو".

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