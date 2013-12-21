رزان مغربي: لا أتدخل بعلاقة زوجي بأمّه

أكدت الفنانة والإعلامية اللبنانية رزان مغربي أنها لا تحب التدخل في كل شؤون زوجها، إذ أنّ هناك أمور خاصة به وحده، مثل علاقته بأهله وأمه وأخته، وأكدت أنه يجب على أي سيدة متزوجة عاقلة أن تحترم هذه المسافة، وأن تمتنع عن بعض الأسئلة من قبيل ماذا أهدى والدته وما إلى ذلك من تساؤلات لا تخص الزوجة بشيء.

جاء تصريحها هذا ضمن برنامجها "هو ولا هي" الذي تقدمه مع المطرب أحمد فهمي على قناة "الحياة"، حيث تم تخصيص الحلقة للحديث عن حدود خصوصية الزوج والزوج.

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