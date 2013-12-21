ملحم بركات: كنت في الاستديو والرد على نقولا كرم سيأتي خلال الأيام المقبلة

أكد الموسيقار ملحم بركات في دردشة مع "سيدتي نت" انه لم يقفل هاتفه لأنه لا يريد التحدث إلى الصحافة عن حادثة التهديد التي تعرض لها على يد نقولا كرم شقيق الفنانة نجوى كرم في بيته في منطقة "ريفون" وأضاف " في اليوم التالي لحادثة التهديد كنت موجوداً في الاستديو ومشغولاً بتسجيل بعض الأغنيات ولهذا السبب اقفلت هاتفي الخلوي".

وعن الإجراءات التي ينوي اتخاذها كرد على الاعتداء عليه اوضح بركات" أنا في اجتماع مع المحامي لدراسة كل جوانب الموضوع، وخلال الأيام المقبلة سوف اتحدث عن كل شيء".

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