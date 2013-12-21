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استبيان:53% من النساء لا يثقن فى إصابة أزواجهن بالبرد ويرونها مبالغة

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استبيان:53% من النساء لا يثقن فى إصابة أزواجهن بالبرد ويرونها مبالغة استبيان:53% من النساء لا يثقن فى إصابة أزواجهن بالبرد ويرونها مبالغة

نتائج غريبة ومثيرة للغاية بشأن مقدار الثقة والمشاعر المتبادلة بين كلا الزوجين حال الإصابة بالبرد والأنفلونزا، وما يدور حينذاك بخلد كل زوج حيال الطرف الآخر، وذلك حسبما كشف استبيان حديث أجرى مؤخراً، ونشرت نتائجه بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وكشفت الاستبيان أن حوالى 53% من السيدات لا يثقن فى ادعاء أزاوجهن الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، ويرون أنهم يبالغون فى الشكوى منها ويقومون بتضخيمها، وبالتالى لا تأخذ الزوجة هذه الشكوى على محمل الجد، فيما يرى 20% فقط من الرجال أن زوجاتهم يفعلن الشىء نفسه، ويبالغن فى الشكوى من أعراض المرض.

وأوضح الاستبيان أن 67% من النساء يرون أن الرجال يفوقهن فى افتعال المشاكل ويُحدثن الكثير من الضجيج والجلبة والشكوى خلال فترة المرض، بينما يعتقد 29% من الرجال أن النساء يفعلن الشىء ذاته فى إظهار الشكوى وافتعال المشاكل حال المرض.

وعن رغبات وتطلعات كلا الزوجين حال المرض، كشف الاستبيان عن شىء مثير للغاية، حيث أكد أن غالبية النساء يرغبن أن يبدى أزواجهن تعاطفا حقيقيا تجاههن، وذلك بالمساهمة فى تحضير وجبات الطعام والمشاركة فى أعمال البيت، فى حين يفضل 41% من الرجال أن تقوم زوجاتهم بشراء الأدوية لهم، و29% يرغبوا فى أن تقوم زوجاتهم بتحضير وجبة معددة خصيصاً له، بينما تفضل النسبة الباقية من الرجال أن تدعه زوجته وشأنه.

وأنصف الاستبيان الأزواج الذكور فى نقطة وحيدة فقط، حيث أكد أن 89% من الرجال يعتقدون أنهم يبدون الشفقة والحنان تجاه زوجاتهم بشكل أكبر، ويعتنون بهن أكثر بشكل يفوق ما تفعله الزوجه تجاههم، بينما تظن 83% من النساء بصحة هذه المعتقدات بالنسبة لهن، وهو ما يظهر التباين الشديد بين كلا الزوجين.

وأخير كشفت النتائج أن 10% من الرجال يحرصون على تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية كوسيلة للوقاية من الإصابة بالأنفلونزا مقارنة بـ9% فقط من النساء.

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