التحالف الوطني الجمهوري بالجزائر يعلن عزمه دعم مرشح الإجماع

كتب : أ.ش.أ منذ 8 دقائق

صرح بلقاسم ساحلي، الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري اليوم، بأن حزبه سيدعم مرشح الإجماع مع التيار الوطني الديمقراطي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال ساحلي، فى تجمع اقليمي بولاية قسنطينة: إن التحالف الوطني الجمهوري لن يقدم أي مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، داعيا فى هذا السياق الأحزاب السياسية إلى تشكيل جبهة من أجل توحيد قوتهم و تقديم مرشح إجماع.

وبعد أن تم حذر التشكيلات السياسية التى تشكك فى قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، اعتبر الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، أن مطلب تنصيب لجنة مستقلة للإشراف على الاقتراع المقبل لا يعد سوى مزايدة سياسية.

ووصف ساحلي، سلوك بعض الاحزاب بأنها محاولة نشر الضبابية على الساحة السياسية والتى من خلالها تحاول هذه الأحزاب تبرير فشلها، مطالبا الاحزاب بالعمل على تقديم مرشحين موثوق بهم وبرنامج عمل واضح للانتخابات الرئاسية لعام 2014.

وأكد الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، أن حزب التحالف الوطني الجمهوري يواصل دعم إصلاحات رئيس الجمهورية حتى نهاية فترته الرئاسية، معتبرا أنه من السابق لأوانه دعم أو معارضة ترشح رئيس الجمهورية وهذا حتى قبل إعلانه نيته الترشح لفترة رابعة.