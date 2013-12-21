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قسنطينى: تصريح الرئيس الفرنسى "إهانة" للجزائر ولابد من الاعتذار

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قسنطينى: تصريح الرئيس الفرنسى "إهانة" للجزائر ولابد من الاعتذار قسنطينى: تصريح الرئيس الفرنسى "إهانة" للجزائر ولابد من الاعتذار

دعا فاروق قسنطينى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها اليوم السبت، الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند إلى الاعتذار عن التصريحات التى أدلى بها فى اللقاء الرسمى، مع المجلس التمثيلى ليهود فرنسا، وصفا إياها بـ "الاستفزازية فى حق الجزائر".

وقال قسنطينى ـ فى تصريح أدلى به على هامش ندوة حول "حقوق الإنسان فى الجزائرـ أن تصريح الرئيس الفرنسى استفزازى وإهانة خطيرة للجزائر داعيا الرئيس الفرنسى إلى ضرورة الاعتذار، كما دعا السلطات الجزائرية ـ من جهتها ـ إلى عدم السكوت على هذه الإهانة.

من جانبه دعا عبد الرزاق مقرى رئيس حركة مجتمع السلم، السلطات الجزائرية إلى الرد على هذا التصريح الذى اعتبره "إهانة واضحة فى حق الجزائر".

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