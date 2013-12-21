"مصر فى عيون أبنائها" مسابقة للرسم فى دور رعاية الأيتام بالإسكندرية

نظمت مجموعة "كلنا إيد واحدة" اليوم، مسابقة للرسم بعنوان "مصر فى عيون أبنائها" بقرية المحديين، لرعاية الأيتام بطوسن.

وأكد محمد صبحى، أحد منسقى الفاعلية على نجاحها، وتعميمها على مستوى محافظة الإسكندرية لكل دور رعاية الأيتام، ثم تنتقل فى مراحلها القادمة إلى المدارس الحكومية ثم الخاصة، وسوف يقام معرض فنى كبير لعرض تلك الأعمال الفنية، للأطفال، ويقوم بتقييمهم لجنة تحكيم من كلية الفنون الجميلة، والفنانين السكندريين المتخصيصين، ثم يقام حفل خيرى كبير لتقديم الجوائز على الأطفال .