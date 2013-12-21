"الأكياس الدهنية".. متى تمثل خطورة ويجب استئصالها؟

من المعروف أن الأكياس الدهنية هى أورام حميدة تظهر من النسيج الدهنى، وعادة لا تسبب أية مشاكل خاصة إذا كانت صغيرة الحجم وحتى الأكياس الدهنية الكبيرة، فغالبا ما تكون الشكوى هى الشكل غير الجمالى ليس أكثر.

يقول د. شريف نبيل، أخصائى الجراحة العامة وجراحة السمنة والمناظير، قد يكون هذا الورم الدهنى ليس حميدا وبه خلايا سرطانية، وهذه الأورام نادرة بطبيعتها، وعادة ما تحدث فى العمر السنى بين 40 و60 عاما أكثر من الأعمار الأخرى، مشيرا إلى أنه يمكن أن تظهر فى أى جزء من الجسم، ولكن أكثر المناطق شيوعا هى الذراعان والساقان ومنطقة البطن والظهر.

وغالبا لا تكون هناك أعراض حتى الألم يكون فى مرحلة متأخرة، ولكن يلاحظ المريض وجود ورم يميل إلى الصلابة ويكون فى الأغلب أكبر من 5 سم.

> ويوضح "نبيل" أن التشخيص يكون بالفحص الإكلينيكى، ثم بعمل عينة، ويتلو ذلك عمل الجراحة باستئصال الورم مع جزء من الأنسجة السليمة حول الورم، كحد آمن, وبعد الجراحة يتم عمل تحليل للأنسجة لتبين مدى احتياج المريض لعلاج إشعاعى أو لا ليتم السيطرة تماما على الورم.