سواريز يحتفل بتجديد تعاقده ويقود ليفربول للفوز على كارديف سيتي بثلاثية

تصدر ليفربول الترتيب بعد فوزه على ضيفه كارديف سيتي الوافد الجديد 3-1 اليوم السبت في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي.

ورفع ليفربول رصيده الى 36 نقطة وتقدم بفارق نقطة واحدة على المتصدر السابق آرسنال بانتظار قمة الاخير مع ضيفه تشلسي الثالث الاثنين في ختام المرحلة والتعادل بينهما يخدم ليفربول الذي يبقى متصدرًا بفارق الأهداف.

على ملعب انفيلد وامام نحو 45 الف متفرج، سيطر ليفربول منذ البداية على المجريات بشكل شبه مطلق، وهدد نجمه الاوروجوياني لويس سواريز الذي مدد عقده لمدة 5 سنوات حسب ما تسرب من انباء، مرمى الضيوف اكثر من مرة في ربع الساعة الاولى. لكن المحاولة الاخطر جاءت من جانب لاعب وسط كارديف كريج نون الذي هرب من منتصف الملعب وواجه الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه وسددها قوية ابعدها الاخير بقبضتي يديه حاميا مرماه من هدف مبكر في الدقيقة “15″.

ونجح سواريز اخيرا في افتتاح التسجيل بعدما تلقى كرة داخل المنطقة من جوردان هندرسون تابعها “طائرة” بيمناه في الشباك على يسار الحارس الاسكتلندي ديفيد مارشال في اسفل الزاوية في الدقيقة “25″، وأبعد المدافع السلوفاكي مارتن سكرتل خطر كرة كادت تأتي بالتعادل إثر ركلة حرة قبل أن يسيطر عليها مينيوليه في الدقيقة “29″، وفوت سكرتل فرصة هدف ثان بعد ركلة حرة أيضا تابعها برأسه فوق العارضة في الدقيقة “35″، وابعد بيتر ويتينجهام كرة من على خط مرماه في الدقيقة “37″، وتصدى مارشال ببراعة لانفرادين الأول لسواريز في الدقيقة “38″ والثاني لرحيم سترلينج بتمريرة من سواريز في الدقيقة “40″.

وزار ليفربول شباك كارديف مرة ثانية من هجمة مرتدة وانفراد سواريز في الجهة اليسرى وسترلينج في اليمنى فكانت التمريرة القاتلة من الاول الى الثاني الذي وضع الكرة بهدوء ودون رؤيافبة في الشباك في الدقيقة “42″.

وفوت سواريز فرصة هدف ثالث من كرة مرتدة اعادها بقوة بجانب القائم الأيمن في الدقيقة “43″، لكنه نجح مرة ثانية بكرة لولبية من خارج المنطقة وسجل هدفه الثاني الشخصي والثالث لفريقه في الدقيقة “45″ رافعًا رصيده إلى 19 هدفًا في صدارة ترتيب الهدافين، وهي المرة الرابعة هذا الموسم التي ينهي فيها ليفربول الشوط الاول متقدمًا 3-0.

وفي الشوط الثاني، أطلق سترلينج قذيفة من قوس المنطقة إثر كرة مرتدة بعد ركينة جانبت القائم الأيمن في الدقيقة “47″، وجرب زميله البرازيلي فيليبي كوتينيو حظه من خارج المنطقة بجانب القائم الأيمن أيضًا في الدقيقة “51″، وقلص كارديف الفارق بعد ركلة حرة ومتابعة رأسية من جوردان ماتش على يسار الحارس مينيوليه في الدقيقة “58″.

ونشط كارديف على حساب تراجع ليفربول، وامسك مينيوليه رأسية خطرة من بن تيرنر كادت تأتي بالهدف الثاني للضيوف في الدقيقة “65″.

وأصاب سواريز القائم الأيسر من مسافة قريبة بعد انفراد رحيم سترلينج وسقوطه مع الحارس مارشال في الدقيقة “76″.

وأطلق سواريز تسديدة أخرى لسواريز لم تبدل النتيجة في النتيجة “82″، ورأسية خطرة لمدافع كارديف ستيفن كولكر بجوار القائم الأيمن في الدقيقة “86″، وهرب سوزاريز من المدافعين وواجه مارشال وسدد في قدميه مفوتًا فرصة الثلاثية الشخصية والهدف الرابع لفريقه في الدقيقة “90″.