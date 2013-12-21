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10 منظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في قضية تعذيب 3 صحفيين بالبحرين

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10 منظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في قضية تعذيب 3 صحفيين بالبحرين 10 منظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في قضية تعذيب 3 صحفيين بالبحرين

جددت 10 حقوقية مناشدتها لمقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، فرانك لا رو، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب خوان مينديز، بالتحقيق في واقعة توقيف واعتقال ثلاثة فاعلين إعلاميين من البحرين وأفعال التعذيب التي مورست عليهم، وهم: الصحفي محمد حسن، المصور حسين حبيل، والمصور التلفزيوني قاسم زين الدين.

و تم القبض علي الصحفيون الثلاثة بسبب تغطيتهم للمظاهرات الأخيرة ضد في البحرين. وقد أكّدوا ثلاثتهم بأنهم كانوا ضحية لممارسات التعذيب. وبينما حصل محمد حسن على حريته حالياً، مازال حسين حبيل وقاسم زين الدين رهن الاحتجاز.

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