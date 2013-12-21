بدء أعمال القافله الطبية ضد فيروس c فى قرية برج مغيزل بكفر الشيخ

أكد أحمد نصار نقيب نقابة الصيادين أن قرية برج مغيزل شهدت اليوم قافلة طبية وإشراف مديرية الصحة بكفرالشيخ القافلة الطبية للكشف المبكر لفيروس c والتى بدأت أعمالها صباح

> اليوم السبت الموافق بقرية برج مغيزل مركز مطوبس والتي ستستمر لمدة ثلاثة أيام ويعقبها ثلاثة أيام أخرى فى قرية الجزيرة الخضراء بمطوبس ضمن سلسلة القوافل الطبيه التى تقوم بها مديرية الشئون الصحية بمراكز ومدن وقرى المحافظة لإجراء المسح الشامل بالتحاليل والأشعة التليفزيونية صرف العلاج اللازم بالمجان، ولأول مرة قامت القافلة بإجراء التحاليل اللازمة لفيروس B بالإضافه لفيروس C ضمن الحملة القومية ضد فيروس B .

وأضاف قامت القافلة بالكشف الطبي علي عدد 300 حاله وتم إجراء التحاليل اللازمة لعدد 200 حالة وتم صرف العلاج اللازم للمترددين بالمجان بمعرفة الطاقم الصيادله بالقافله.

كما قامت القافلة بإجراء 110 أشعه سونار، كما تم إجراء التثقيف الصحي الوقائي لعدد 180 حالة للتوعية والوقاية من هذا المرض، كما تم إجراء استبيان لعدد 40 حالة للحصول علي أراء المترددين علي القافلة حول مستوي الخدمة المقدمة كما قامت القافله بتقرير صرف علاج علي نفقة الدولة لبعض الحالات .

وأشار نصار شارك في القافلة عدد 86 فرد مابين طاقم أطباء وهيئات تمريض وفنيين معامل وإحصاء وتسجيل طبي وإداريين بالاشتراك مع مركز أمراض الكبد بكفر الشيخ ومركز الإسعاف والمطافئ ومديرية الشباب والرياضة ومجلس مدينة بلطيم والقوي الشعبية بقرية برج مغيزل .

وذلك تحت اشراف وحضور الدكتورة لميس المعداوي وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ والدكتور أشرف الحايس منسق عام القافلة والدكتور سمير فرج مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة والدكتور بكر عبد اللطيف مدير عام إدارة الثقافة والإعلام الصحى بالمديرية واللواء سيد سعيد رئيس مركز ومدينة مطوبس .

جدير بالذكر أن القافلة ضمن برنامج عمل القافلة لإجراء المسح الشامل ضد فيروس C سيتم تنفيذه على جميع مراكز ومدن المحافظة العشر بعد ان تم تحديد الأماكن الأكثر إصابة بقري المحافظة حيث سبق للقافلة أن قامت بتوقيع الكشف الطبي علي اهالي قرية شابة مركز دسوق وبعدها قرية برج البرلس وهذه هى القافله الثالثة بقرية برج مغيزل والجزيرة الخضراء وبعدها قرية شباس عمير مركز قلين في شهر ديسمبر 2013 ثم قرية الشمارقة مركز كفر الشيخ في شهر يناير 2014 وبعدها قرية دمروا مركز سيدي سالم في شهر فبراير ثم قرية إبشان مركز بيلا في شهر مارس وبعدها قرية أم سن مركز الرياض في شهر أبريل وبعدها قرية الأبعادية مركز الحامول في شهر مايو ثم قرية سنديون مركز فوه في شهر يونيو وأخيرًا قرية منية المرشد مركز مطوبس في شهر يوليو 2014 .