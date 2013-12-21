إسرائيل تطلق سراح أحمد قريع بعد احتجازه بالقدس 3 ساعات

أطلقت القوات الاسرائيلية سراح أحمد قريع (ابوعلاء) عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومسؤول ملف القدس، والقيادي في حركة فتح ، بعد أن احتجزته ثلاث ساعات عصر اليوم السبت عند حاجز مستوطنة معالية أدوميم شرق القدس.

وقد أفاد مدير مكتب قريع بأن “القوات الاسرائيلية اعتقلت ابوعلاء ووضعته في عربة عسكرية واقتادته من الحاجز الى مكان مجهول”.

وأضاف مكتب قريع أن القوات حاولت اعتقال مرافق ابوعلاء، دون معرفة الأسباب فيما قامت بعد تدخل أبوعلاء باعتقاله شخصيا وانزاله من سيارته ووضعه في عربة عسكرية تابعة لدورية اسرائيلية.

وكانت القوات الاسرائيلية قد احتجزت سيارة “ابوعلاء” على المدخل الشرقي لبلدة العيزرية، بالقرب من مستوطنة “معاليه أدوميم”.

وقامت مجموعة من سيارات جيش الاحتلال بمرافقة الشرطة بقطع الطريق أمام سيارته ومنعتها من الحركة، بعد أن حاصرته بوضع سيارات الجيش الاسرائيلي أمام وخلف السيارة.

> أ.ش.أ