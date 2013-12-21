أخبار عاجلة

تصريح الكاسير بعد مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: الأيام القادمة ستشهد انفراجة في القضية الفلسطينية -
برلماني: تعديلات قانون السلطة القضائية لا تستهدف قاضي «تيران وصنافير» -
في اليوم الأول للحملة القومية.. تطعيم 550 ألف طفل ضد الشلل بالقليوبية -
فيديو| أديب عن هجوم صحف أمريكية على السيسي: «هنطلع مذكرات هيلاري» -
عفا عنه «مرسي» وقتله الجيش.. 10 معلومات عن «أبو أنس الأنصاري» -
فيديو| فقيه دستوري عن حكم تيران وصنافير: تصادم قضائي لا يصح في دولة القانون -
بعد أزمة «مجاهد».. السنجري يتولى مهام منصب وكيل وزارة التعليم بالشرقية -
اهداف مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 .. الدوري الاسباني -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مسلحون يقطعون خدمة الإنترنت عن مناطق واسعة غرب وجنوب ليبيا

Google+ Print
مسلحون يقطعون خدمة الإنترنت عن مناطق واسعة غرب وجنوب ليبيا مسلحون يقطعون خدمة الإنترنت عن مناطق واسعة غرب وجنوب ليبيا

اقتحم عشرات المحتجين الليبيين اليوم السبت المقر الفنى لشركة الاتصالات الرئيسية بالعاصمة طرابلس، وقطعوا خدمة الإنترنت عن مناطق واسعة غرب وجنوب البلاد بحسب شهود عيان.

وأضاف الشهود لوكالة الأناضول أن المحتجين أعلنوا رفضهم لتحكم مسلحين فى الموانئ النفطية ومحطات الكهرباء والمياه.

وقال وكيل وزارة الاتصالات الليبية، محمد بالرأس، فى تصريح لوكالة الأناضول، إن "مسلحين قطعوا الإنترنت عن المنطقة الغربية بالكامل وأجزاء من المنطقة الجنوبية ويطالبون المؤقتة بالتفاوض معهم"، ولم يوضح المسئول الليبى الإجراءات التى ستتخذها الحكومة إزاء هؤلاء المحتجين المسلحين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول