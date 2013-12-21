مسلحون يقطعون خدمة الإنترنت عن مناطق واسعة غرب وجنوب ليبيا

اقتحم عشرات المحتجين الليبيين اليوم السبت المقر الفنى لشركة الاتصالات الرئيسية بالعاصمة طرابلس، وقطعوا خدمة الإنترنت عن مناطق واسعة غرب وجنوب البلاد بحسب شهود عيان.

وأضاف الشهود لوكالة الأناضول أن المحتجين أعلنوا رفضهم لتحكم مسلحين فى الموانئ النفطية ومحطات الكهرباء والمياه.

وقال وكيل وزارة الاتصالات الليبية، محمد بالرأس، فى تصريح لوكالة الأناضول، إن "مسلحين قطعوا الإنترنت عن المنطقة الغربية بالكامل وأجزاء من المنطقة الجنوبية ويطالبون الحكومة المؤقتة بالتفاوض معهم"، ولم يوضح المسئول الليبى الإجراءات التى ستتخذها الحكومة إزاء هؤلاء المحتجين المسلحين.