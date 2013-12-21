طولان: المصري؟ لا أعلم مستواه ولم أشاهده منذ عامين

أكد حلمي طولان المدير الفني للزمالك أنه لا يعلم مستوى المصري البورسعيدي الذي يواجهه باستاد الجيش الثالث بالسويس يوم الأربعاء المقبل في أولى مبارياتهما بالدوري الممتاز.

وعاد المصري للمشاركة في الممتاز بعد اعتذاره الموسم الماضي عقب حادثة بورسعيد التي وقعت في فبراير 2012.

وقال طولان للصحفيين يوم السبت: "بالطبع لم أشاهد المصري منذ عامين، ولا أعلم مستواه الحالي".

وأضاف "المصري فريق كبير ذو عراقة، ويكفي أسمه ليكون منافسا صعبا ولكن سنسعى للفوز لانطلاقة جيدة لنا في الدوري الممتاز".

وأشار طولان " المصري كان يملك لاعبين جيدين وتمت إعارتهم ولكنه استعاد بعضهم وبالتأكيد سيكون خصما قويا للزمالك".