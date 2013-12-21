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الأهلي يرفض عرض هال سيتي لضم ربيعة

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الأهلي يرفض عرض هال سيتي لضم ربيعة الأهلي يرفض عرض هال سيتي لضم ربيعة

رفضت لجنة الكرة بالأهلي عرض هال سيتي بشأن ضم رامي ربيعة مدافع الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

واجتمعت لجنة الكرة مع الجهاز الفني للأهلي بقيادة محمد يوسف المدير الفني وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة لمناقشة احتياجات الفريق في الفترة المقبلة.

وقال سيد عبد الحفيظ لـFilGoal.com السبت: "رفضنا في اجتماع لجنة الكرة قبول دعوة هال سيتي بطلب ربيعة لقضاء فترة معايشة قبل ضمه".

وأضاف "نرفض أن يخرج لاعب من الأهلي للاختبار في نادي لم يُعرف إن كان سينضم له أم لا، العرض مرفوض".

وكان FilGoal.com قد انفرد بعرض هال سيتي لضم ربيعة إعارة ستة أشهر في يناير المقبل.

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