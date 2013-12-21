نبيل فهمى يلتقى وزير خارجية ليبيا لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية

التقى وزير الخارجية نبيل فهمى، بعد ظهر اليوم، خلال مشاركته فى اجتماعات الدورة غير العادية لأعمال مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، المنعقدة بالقاهرة، وزير خارجية ليبيا محمد عبد العزيز، وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن اللقاء بين الوزيرين تناول تطورات القضية الفلسطينية المطروحة على جدول أعمال المجلس ومسار المفوضات الجارية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، واتفقا على أهمية دعم الموقف الفلسطينى فى هذه المفاوضات.

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