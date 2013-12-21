أخبار عاجلة

تصريح الكاسير بعد مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: الأيام القادمة ستشهد انفراجة في القضية الفلسطينية -
برلماني: تعديلات قانون السلطة القضائية لا تستهدف قاضي «تيران وصنافير» -
في اليوم الأول للحملة القومية.. تطعيم 550 ألف طفل ضد الشلل بالقليوبية -
فيديو| أديب عن هجوم صحف أمريكية على السيسي: «هنطلع مذكرات هيلاري» -
عفا عنه «مرسي» وقتله الجيش.. 10 معلومات عن «أبو أنس الأنصاري» -
فيديو| فقيه دستوري عن حكم تيران وصنافير: تصادم قضائي لا يصح في دولة القانون -
بعد أزمة «مجاهد».. السنجري يتولى مهام منصب وكيل وزارة التعليم بالشرقية -
اهداف مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 .. الدوري الاسباني -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عصمت الميرغنى: نعمل بصورة جيدة لخدمة المجتمع وتطويره

Google+ Print
عصمت الميرغنى: نعمل بصورة جيدة لخدمة المجتمع وتطويره عصمت الميرغنى: نعمل بصورة جيدة لخدمة المجتمع وتطويره

أكدت الدكتورة عصمت الميرغنى، رئيس الحزب الاجتماعى ورئيس اتحاد المحامين الأفروى آسيوى لحقوق الإنسان، أنها مستمرة فى العطاء الاجتماعى والعمل على خدمة كل محتاج.

وأضافت الميرغنى، فى بيان صادر عن الحزب، أن التقرير الخاص بأفضل الشخصيات لعام 2013 والتى احتلت فيه المركز الخامس يؤكد أنها تعمل بصورة جيدة لخدمة المجتمع.

والجدير بالذكر أنه تم رصد التقرير السنوى الصادر من نادى الإنجازات لأكثر الشخصيات تأثيرا خلال عام 2013، أن الفريق أول عبد الفتاح السيسى ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والدكتور على جمعة ومحمد بركات، والدكتور عمرو الليثى، ومحمد الأمين والدكتورة عصمت الميرغنى هم الشخصيات الأكثر تأثيراً فى العمل الاجتماعى والخيرى لعام 2013.

ورصد التقرير أن الميرغنى قامت بالعديد من الأعمال الاجتماعية مثل حملة الفقراء والمهمشين أولا وحملة العناية بمرضى الغسيل الكلوى و"فيروس سى" الكبد الوبائى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365