عصمت الميرغنى: نعمل بصورة جيدة لخدمة المجتمع وتطويره

أكدت الدكتورة عصمت الميرغنى، رئيس الحزب الاجتماعى ورئيس اتحاد المحامين الأفروى آسيوى لحقوق الإنسان، أنها مستمرة فى العطاء الاجتماعى والعمل على خدمة كل محتاج.

وأضافت الميرغنى، فى بيان صادر عن الحزب، أن التقرير الخاص بأفضل الشخصيات لعام 2013 والتى احتلت فيه المركز الخامس يؤكد أنها تعمل بصورة جيدة لخدمة المجتمع.

والجدير بالذكر أنه تم رصد التقرير السنوى الصادر من نادى الإنجازات لأكثر الشخصيات تأثيرا خلال عام 2013، أن الفريق أول عبد الفتاح السيسى ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والدكتور على جمعة ومحمد بركات، والدكتور عمرو الليثى، ومحمد الأمين والدكتورة عصمت الميرغنى هم الشخصيات الأكثر تأثيراً فى العمل الاجتماعى والخيرى لعام 2013.

ورصد التقرير أن الميرغنى قامت بالعديد من الأعمال الاجتماعية مثل حملة الفقراء والمهمشين أولا وحملة العناية بمرضى الغسيل الكلوى و"فيروس سى" الكبد الوبائى.

>