قناة النيل الثقافية تحتفل بأعياد الميلاد

كتب : انتصار حسني منذ 6 دقائق

تحتفل قناة النيل الثقافية بقطاع قنوات النيل المتخصصة بعيد الإخوة المسيحين فى الرابع والعشرين من ديسمبر الجارى، وتقوم القناة بإذاعة قداس القيامة للطوائف المسيحية المختلفة بالكنائس المصرية والانجيلية واذاعة عدد من الأفلام التسجيلية " رحلة العائلة المقدسة "، الفيلم التسجيلي " مولد جبل الطير " الفيلم التسجيلي " وتقدم القناة عدد من البرامج تتناول هذه المناسبة منها "سحر الشوق" و "المسيحية في مصر" و" فن الانتمونيا " حول صناعة الصليب وبرنامج " عيد القيامة " وبرنامج " تنوير" دار الكتاب المقدس وبرنامج " متاحف مفتوحة "عن متحف الفن القبطي.