أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تعرف على تفاصيل رحلة إيناسيو "المدير الفني الجديد للزمالك" إلى القاهرة وموعد الوصول -
مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي -
مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي -
مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري -
ماذا قال الكاسير لاشرف بن عياد بعد مباراة برشلونة وغرناطة -
قعدة رجالة | الحلقة الـ 11 الموسم الأول | نجمة الغناء الشعبي " بوسي " | الحلقة كاملة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يوجه تحية خاصة لـ حسام حسن والنادي المصري -
تصريح الكاسير بعد مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: الأيام القادمة ستشهد انفراجة في القضية الفلسطينية -
برلماني: تعديلات قانون السلطة القضائية لا تستهدف قاضي «تيران وصنافير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير

سمر بلارينا الظل

Google+ Print
سمر بلارينا الظل سمر بلارينا الظل

  الفنانة الشابة سمرهى فتاة تعشق خفية الظل وروح الفن ترقص البالية وكائنها ترقص على سلم القلب وهى لاتتجواز 19 عام من عمرها البدية لها بالالتحاق فى اكاديمية الفنون (المعهد العالى للبالية) تتنوع فى رقص البالية وهيب هاب وتميزت بالاشتراك فى العروض الفنية وهى فى السابعة من عمرها  وعملت سمر90% من اعلانات التلفزيون المصرى وخاصة فى مجال المياة المعدنية  وفى التمثيل كان لها نصيب مع الفنان القدير نور الشريف فى مسلسل متخافوش وايضا فيلم الدادة دودى مع الفنانة ياسمين عبد العزيز وفيلم حبيبى نائماً واشتركت سمر فى عروض عديدة من البالية مثل ، كسارة البندق وبحيرة البجع كما سهمات فى حفل مهرجان القاهرة السنمائى بدار الاوبرا المصرية  وكان يميز سمر اشتركها فى حفل اكتوبر من كل عام ولها العديد من اللمسات الامعة برغم صغر عمرها  فلقد اشتركت فى اكثر من تسعة عروض مسرحية و سافرت تركيا فى مهرجان اتاتورك الدولى مرتين وسافرت السودان وسافرت الصين فى مهرجان شنغهاى مما جعلها مميزة فى عملها 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
تأخرها على الجمهور وتحديها للكويت.. 5 حفلات لـ«أنغام» شهدت أزمات

تأخرها على الجمهور وتحديها للكويت.. 5 حفلات لـ«أنغام» شهدت أزمات

البوليساريو وشعار المثليين.. أعلام فجرت أزمات فنية

البوليساريو وشعار المثليين.. أعلام فجرت أزمات فنية

متسابق «أغمي عليه» وآخر يبلغ «10 أشهر».. 13 لقطة من «آراب جوت تالنت»

متسابق «أغمي عليه» وآخر يبلغ «10 أشهر».. 13 لقطة من «آراب جوت تالنت»

فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها»

فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها»