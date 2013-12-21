سمر بلارينا الظل

الفنانة الشابة سمرهى فتاة تعشق خفية الظل وروح الفن ترقص البالية وكائنها ترقص على سلم القلب وهى لاتتجواز 19 عام من عمرها البدية لها بالالتحاق فى اكاديمية الفنون (المعهد العالى للبالية) تتنوع فى رقص البالية وهيب هاب وتميزت بالاشتراك فى العروض الفنية وهى فى السابعة من عمرها وعملت سمر90% من اعلانات التلفزيون المصرى وخاصة فى مجال المياة المعدنية وفى التمثيل كان لها نصيب مع الفنان القدير نور الشريف فى مسلسل متخافوش وايضا فيلم الدادة دودى مع الفنانة ياسمين عبد العزيز وفيلم حبيبى نائماً واشتركت سمر فى عروض عديدة من البالية مثل ، كسارة البندق وبحيرة البجع كما سهمات فى حفل مهرجان القاهرة السنمائى بدار الاوبرا المصرية وكان يميز سمر اشتركها فى حفل اكتوبر من كل عام ولها العديد من اللمسات الامعة برغم صغر عمرها فلقد اشتركت فى اكثر من تسعة عروض مسرحية و سافرت تركيا فى مهرجان اتاتورك الدولى مرتين وسافرت السودان وسافرت الصين فى مهرجان شنغهاى مما جعلها مميزة فى عملها

شبكةعيونالإخبارية

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