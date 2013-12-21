بالصور| "أمن المنوفية" يفض وقفة تضامنية مع فتيات "الإخوان" أمام محكمة شبين الكوم

كتب : محمود الحصري وسحر عون السبت 21-12-2013 14:48

فضّت قوات أمن المنوفية وقفة تضامنية لفتيات جماعة الإخوان المسلمين أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية أثناء عرض 12 من شباب وفتيات الجماعة على النيابة العامة بعد إلقاء القبض عليهم مساء أمس بمسيرة بالحي الشرقي لمدينة شبين الكوم.

وأكد مصدر أمني أن نحو 100 من أعضاء جماعة الإخوان تجمّعوا أمام بوابة محكمة شبين الكوم الابتدائية، مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة وشتائم وسباب فقامت القوات بتفريقهم دون إلقاء القبض على أي منهم وعمل كردون أمني وغلق الطريق أمام المحكمة.

وكانت قوات الأمن فضّت، مساء أمس، مسيرة لجماعة الإخوان بمدينة شبين الكوم ضمّت نحو 200 شخص من أنصار الرئيس المعزول أمام مستشفى المواساة بالبر الشرقي بقنابل الغاز وخراطيم المياه وإلقاء القبض على 12 من المشاركين فيها من بينهم 5 فتيات بحوزتهم زجاجات مولوتوف وألعاب نارية.