مرضى وممرضات كفر الدوار "بين السما والأرض" بعد تعطل المصعد الرئيسي بالمستشفى

كتب : أحمد حفني السبت 21-12-2013 15:03

تعطل المصعد الرئيسي بمستشفى كفر الدوار العام، الآن، وبه أربع ممرضات وحالتين من المرضى وعدد من الأهالي، أثناء صعودهم أحد أقسام المستشفى بالطابق الرابع.

توقف المصعد، جاء بسبب انقطاع الكهرباء عن المستشفى وتعطل المولد الرئيسي الذي يعمل "أوتوماتيكيًا" فور انقطاع التيار الكهربي، فيما اختفى الفني المتخصص المنوط به أعمال الصيانة بالمولد، ويعاني المرضى والمرافقون لهم، الاختناق داخل مصعد المستشفى.

وأكدت مصادر بمستشفى كفر الدوار العام لـ"الوطن"، أن المصعد الرئيسي تعطل منذ ساعة تقريبًا، وبه حالتان من المرضى وطاقم تمريض مكون من أربع ممرضات ومرافقين للمرضى، مشيرًا إلى أن تعطل مولد الكهرباء منذ صباح اليوم أدى إلى توقف المصعد بعد انقطاع التيار الكهربي داخل المستشفى، لافتًا إلى عدم وجود مدير المستشفى منذ الصباح الباكر، على الرغم من وقوع حادث حريق بوحدة حرق النفايات الخطرة بالمستشفى صباحًا، والتي أدت إلى إحتراق محول الكهرباء الملحق به.

وجار الآن إبلاغ قوات الدفاع المدني، لمحاولة إخراج المحبوسين داخل المصعد بالمستشفى، خاصة بعد حدوث حالة إضراب وهياج بالمصعد من الموجودين بداخله.