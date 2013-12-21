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شهود عيان: المسلحون فروا إلى وادي العمر بوسط سيناء بعد الاشتباك مع الجيش

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شهود عيان: المسلحون فروا إلى وادي العمر بوسط سيناء بعد الاشتباك مع الجيش شهود عيان: المسلحون فروا إلى وادي العمر بوسط سيناء بعد الاشتباك مع الجيش
المنيعي وعلام لم يكونا ضمن المجموعة.. والأول أُصيب في كتفه يوم الثلاثاء

كتب : خالد الامير السبت 21-12-2013 16:19

أكد أحد شهود العيان من منطقة المهدية جنوب رفح، أن المسلّحين فرّوا باتجاه وادي العمر، حيث أوضح أن المجموعة التي استهدفت القوات الأمنية جاءت خصيصًا من وادي العمر لتقوم بعملية اصطياد قوات أمنية والعودة سريعًا إلى مناطقهم خوفًا من تعاون الأهالي والإبلاغ عنهم وعن أماكن وجودهم.

فيما أفاد أحد القريبين من الموقف بأن شادي المنيعي وكمال علام لم يكونا ضمن مجموعة أمس ولكنهما كانا على علم تام بها، وأن شادي مصاب بجرح نافذ في كتفه جرّاء اشتباكات دارت بين مسلحين وأبناء القبائل قتل فيها 2 من السواركة و2 من قبيلة الرياشات على يد عناصر مسلحة يوم الثلاثاء الماضي، وكان شادي هو قائدها وأُصيب هو و5 آخرين كانوا معه ونقلوا للعلاج في مكان سريّ داخل قرية المهدية.

وأكد المقرب أن شادي وكمال علام فرا مع المسلحين بعد مغرب الجمعة باتجاه وادي العمر بعد تأمين طريق العجراء تمامًا إليهم.

وتحاصر القوات الأمنية بعض الطرق المؤدية إلى تلك المناطق، فيما أغلقت القوات بعض الطرق بمنطقة الظهير جنوب الشيخ زويد، وحاصرت مناطق رفح، وتوغّلت قوات أمنية أخرى باتجاه جبل الحلال من ناحية الشمال لعدم إتاحة الفرصة للمسلحين بالهروب داخل الجبل وقطع أي إمداد قد يصلهم، وأن وضع "كماشة" تقوم به القوات الأمنية قبل دخولها في عملية أمنية موسّعة ستكون الأخيرة للقضاء على آخر "فلول المسلحين"، بحسب مصادر.

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