أخبار عاجلة

تصريح الكاسير بعد مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: الأيام القادمة ستشهد انفراجة في القضية الفلسطينية -
برلماني: تعديلات قانون السلطة القضائية لا تستهدف قاضي «تيران وصنافير» -
في اليوم الأول للحملة القومية.. تطعيم 550 ألف طفل ضد الشلل بالقليوبية -
فيديو| أديب عن هجوم صحف أمريكية على السيسي: «هنطلع مذكرات هيلاري» -
عفا عنه «مرسي» وقتله الجيش.. 10 معلومات عن «أبو أنس الأنصاري» -
فيديو| فقيه دستوري عن حكم تيران وصنافير: تصادم قضائي لا يصح في دولة القانون -
بعد أزمة «مجاهد».. السنجري يتولى مهام منصب وكيل وزارة التعليم بالشرقية -
اهداف مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 .. الدوري الاسباني -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

"التعليم" تخاطب 10 محافظات لتعيين موجهين ماليين وإداريين لـ"مدارس الإخوان"

Google+ Print
"التعليم" تخاطب 10 محافظات لتعيين موجهين ماليين وإداريين لـ"مدارس الإخوان" "التعليم" تخاطب 10 محافظات لتعيين موجهين ماليين وإداريين لـ"مدارس الإخوان"
مصدر بـ"التعليم": إحالة أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب "الإخوان" للتحقيق

كتب : توفيق شعبان السبت 21-12-2013 16:47

أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أنه خاطب محافظي "القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والفيوم، والشرقية، وأسيوط، وبني سويف، وسوهاج، والغربية" لتعيين موجه مالي وآخر إداري لكل مدرسة تابعة للإخوان في تلك المحافظات، قبل أيام من المهلة المحددة لإزالة المخالفات.

وأكد أبوالنصر في تصريحات لـ"الوطن"، أن مهلة الإنذار الثاني لتلك المدارس تنتهي في 30 ديسمبر الجاري، ليصبح بعدها من حق وزير التربية والتعليم توقيع قرار بإحالة تلك المدارس للتوجيه المالي والإداري.

وقال إن المستشار القانونى لوزارة التربية والتعليم بدأ إجراءات فحص تراخيص مدارس قيادات الإخوان، لمعرفة المالكين الحقيقيين لها، وبدء تنفيذ الحكم القضائي بوضع هذه المدارس تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، بعد أن اتجهت قيادات إخوانية لبيع مدارسهم لآخرين، موضحًا أنه في انتظار وصول القائمة النهائية لمدارس "المحظورة" من اللجنة المشكلة من وزارة العدل، والتي تضم نحو 147 مدرسة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها.

وأشار أبوالنصر إلى أنه سيتم تثبيت جميع العاملين بهذه المدارس وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، كما سيتم تأهيل غير المؤهلين منهم، إضافة إلى تخفيض مصروفاتها بنسبة 15%، مؤكدا أن الوزارة لا تهدف للربح وأن دخل هذه المدارس سينفق على احتياجاتها وعلى العاملين بها.

وفي سياق آخر، كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب الجمهورية الجدد الذين جرى انتخابهم الأسبوع الماضي ينتمون لجماعة الإخوان، ورددوا عقب فوزهم بعض الشعارات السياسية ووصفوا ثورة 30 يونيو بأنها "انقلاب عسكري"، ورفعوا إشارات "رابعة"، لافتا إلى أن الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أمر بإحالتهم للشؤون القانونية، للتحقيق معهم بسبب مخالفتهم قوانين الوزارة بمنع العمل السياسي داخل منشآتها التعليمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: مدحت شلبي يوجه تحية خاصة لـ حسام حسن والنادي المصري

مساء الأنوار: مدحت شلبي يوجه تحية خاصة لـ حسام حسن والنادي المصري

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب

مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله

مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله