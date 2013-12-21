بالصور |"الوطن" تنشر نص كلمة منصور في احتفالية تكريم الفائزين بجوائز الدولة

كتب : أحمد البهنساوي السبت 21-12-2013 16:21

أقامت رئاسة الجمهورية اليوم احتفالية بقصر الاتحادية بمناسبة تكريم الفائزين بجوائز الدولة "النيل، والتقديرية، والتفوق، والتشجيعية، في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية".

وشملت قائمة المكرمين من الفائزين بجائزة النيل لعام 2013 كل من: أحمد عبد المعطي أحمد حجازي، شاعر (جائزة النيل للآداب)، محفوظ عبد الرحمن، كاتب وسيناريست (جائزة النيل للفنون)، مصطفى العبادي، مؤرخ واستاذ أثار (جائزة النيل للعلوم الاجتماعية)،

بينما شملت قائمة المكرمين من الفائزين بجائزة الدولة التقديرية لعام 2012 كل من: الدكتور أحمد نوار، فنان تشكيلي. (تسلمتها كريمته سارة، داود عبد السيد داود، مخرج سينمائي، محسنة توفيق، فنانة. (تسلمها نجلها وائل خليل صبح)، سيد حجاب، شاعر، سعيد محمود سالم، مهندس استشاري بالمعاش، الدكتورة نهاد صليحة، استاذة جامعية، الدكتور جلال الدين أحمد أمين، استاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، الدكتور عاصم أحمد السيد دسوقي، استاذ التاريخ الحديث- قسم التاريخ- كلية الآداب- جامعة حلوان، فيصل عبد القادر يونس، استاذ جامعي- رئيس المركز القومي للترجمة سابقاً، الدكتور محمد حافظ محمد دياب، استاذ الانثربولوجي غير المتفرغ بكلية الآداب- جامعة بنها، اسم الراحل أحمد فؤاد نجم، شاعر. ( تسلمتها كريمته زينب).

والقي المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، كلمة وفيما يلي نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــ السيدات والسادة الحضور ..

أعلام الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية

في مصر الحضارة

نلتقي اليوم في هذه الاحتفالية لتكريم الفائزين بجوائز الدولة: النيل، والتقديرية، والتفوق، والتشجيعية، في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

إننا نشهد اليوم تكريماً مستحقاً واعترافاً واجباً لنخبة متميزة من أعلام الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية .. إن هذا الاحتفال أرادت منه الدولة المصرية أن تعبر به عن تقديرها لكم جميعا .. باعتباركم القائمين على الثقافة المصرية الأصيلة، الثرية، والعريقة .. بعد أن توقفت منذ عقدين عن هذا التقليد الواجب.

وقد آن الأوان لتصويب هذا الخطأ في حق من يسهمون إسهاما جادا وواعيا في بلورة الهوية الثقافية لهذا الشعب العظيم.

ــ الإخـــوة والأخـــوات ..

إن هذه الاحتفالية تأتي في توقيت بالغ الأهمية لمصرنا الغالية التي كانت وستظل فجر ضمير الإنسانية .. مصر صاحبة الهوية الفريدة .. المتنوعة الثراء .. مصر مصدر الإشعاع الحضاري للمنطقة بأسرها.

وإن كانت عبقرية موقعها قد ساهمت في نشر حضارتها وثقافتها؛

فإن إبداع مواطنيها كان وسيظل مصدر هذا الإشعاع وروحه ..

مصر الكنانة المحفوظة بعناية اللـه عز وجل كانت بمثابة بوتقة انصهرت فيها حضارات وثقافات متعددة بدءا من عصور ما قبل التاريخ .. مرورا بالحضارة الفرعونية، ثم عصر البطالمة، فمصر المسيحية، ثم الإسلامية.

وقد تجلت عظمة الإنسان المصري وعبقريته في صبغ هذا المزيج الحضاري بالصبغة المصرية .. فأضفت عليه طابعها الخاص .. ومذاقها المتفرد .. طابع لا يخطئه العقل إذا قرأه أدبا .. رواية وشعرا ونثرا .. ولا تخطئه العين .. إذا رأته إبداعا فنيا.. رسما ونحتا .. ومتعة لا تسلاها النفس فنــا سابعــا ومسرحــا.

أما علماء مصر ومعلموها .. فقد ساهموا مساهمة جادة ومثمرة في نشر العلم والتنوير في شتى أنحاء مصر .. ومعظم دول المنطقة .

ــ شعــب مصــر العظــيم ..

إن غذاء الروح لا يقل أهمية عن غذاء الجسد؛ فروح بلا جمال .. روح فقيرة عاجزة .. غير قادرة على العمل ولا العطاء ولا الإنجاز.

إن الروح المصرية تواقة متعطشة إلى استعادة الثقافة المصرية لأوج مجدها وعظمتها التي اكتسبتها على مر العصور .. لقد برهن المواطن المصري على أن صبره على الأوضاع الاقتصادية المتردية ..

أو الاجتماعية المتدهورة قد يطول .. إلا أن نفاد صبره جاء بعد عام واحد فقط .. حينما تعرضت هويته الثقافية لمحاولات التغيير أو التشويــه.

لقد لقن الإنسان المصري درسا لكل من تسول له نفسه أن يعبث بهويته الثقافية .. بوسطيتها واعتدالها .. برفضها للتطرف في أي اتجاه .. وللإرهاب أيا كانت بواعثه.

ــ مثقفي ومبدعي مصر ..

إن مصر تبذل محاولات دءوبة لاستنهاض الوعي المصري بأهمية الثقافة التي أضحت جزءا لا يتجزأ مــن برنامــج الحكومــة المصريــة ..

فشكلت لجنة تضم وزارات الثقافة والإعلام، والتعليم العالي والآثار، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة والأوقاف؛ لتضع كل مؤسسات الدولة أمام مسئولياتها .. وقد انتهت هذه اللجنة إلى رؤية متكاملة .. نأمل أن تساهم في استعادة الثقافة المصرية لأوج عظمتها ومجدها.. وتأثيرها ودورها التنويري، خلال العقد القـادم .. كذلك تشكلت لجنة بقرار من رئيس الحكومة لدراسة أزمة صناعة السينما فنا واقتصادا.

لقد حان الوقت ليصبح الإبداع الثقافي بمختلف صوره وشتى

مناحيه .. حرا .. واعيا ومسئولا .. يدرك أهمية الدور المنوط به .. يحترمه بل يقدسه.

ومن ثم فإنني أدعوكم إلى الانخراط في عملية إبداعية مستمرة

وشاملة .. كل في مجالـه.

اجعلوا إنتاجكم أكثر غزارة وتنوعاً .. أثروا حياتنا .. خاطبوا عقولنا .. متعوا عيوننا.. غذوا أرواحنا .. بثوا روح الحق والعدل .. الوسطية والاعتدال.. أكملوا مسيرة من العطاء استمرت لآلاف السنين .. انشروا قيم المنطق والجمال ... " إن اللـه جميل يحب الجمال ".

ــ الإخــوة والأخــوات ..

لقد انكسرت القيود .. وولى زمن كبت الحريات إلى غير رجعة .. وحان زمن الحريات الواعية المسئولة .. إن عبقرية إبداعنا وتراثنا الثقافي والحضاري أنه يبني ولا يهدم .. كان وسيظل .. يحافظ على منظومتنا القيمية النبيلة .. يحميها ويعززها .. لا يخدشها أو يهينها.

إن صيانة القيم والمبادئ أبدا لا تتعارض مع حرية الإبداع الفكري والأدبي .. إن لدينا ذخائر فنية تشهد على تحقيق هذا التوازن

الفريد .. من منا لم ينهل من أدب طه حسين، والعقاد، ومحفوظ.

من منا لم تسر عيناه من أعمال مختار، والسجيني، وآدم حنين .. ولوحات محمــود سعــيد .. وغيرهم.

من منا لم تسعد روحه بكنوز مسرح الخمسينيات والستينيات وتراث السينما المصرية الرائدة الخالدة.

أما جامعاتنا المصرية فطالما كانت لها أياد بيضاء على الكثير من أبناء هذا الوطن .. بل والمنطقة بأسرهـــا.

ــ الســـيدات والســـادة ..

إن كنتُ قد تناولت الثقافة بمفهومها الإبداعي .. فإنني أود

أن ألقى الضوء على الثقافة بمفهومها الشامل .. الذي يتضمن الوعي السياسي والاجتماعي والأخلاقي.

ــ الســـيدات والســـادة ..

إن مصر بحاجة إلى نهضة ثقافية جامعة .. نهضة تقضي على التعصب والاستقطاب لتحل محله قيم التسامح والاجتهاد وقبول الآخر .. تنبذ الفرقة والتشرذم .. وتقهر الأمية التي استشرت في بلد هو مهد الحضارة الإنسانية.

ــ شعــب مصــر العظــيم ..

إن مصر كان لها على مر العصور دور ريادي ثقافي ..

في دوائرها المختلفة .. العربية والإسلامية والأفريقية والمتوسطية .. دور

لا غنى عنه .. فلقد كانت مصر وستظل مصدر الإشعاع الحضاري والثقافي لمحيطها .. بل وللعالم أجمع.

مصر تمرض ولا تموت .. فنبض قلبها دائم .. حتى وإن خفت أحيانا .. فهي لا تقبل أن تمرض طويلا .. ولا محيطها يحتمل مرضها وغيابها .. فكما قال شاعـر النيل حافظ إبراهيم متحدثا بلسان مصر:

"أنا إن قدر الإله مماتي ..لا تــرى الشــرق يرفـــع الـرأس بعـدي

ما رماني رام وراح سليما من قديم .. عنايـة اللـه جندى"

فمصر أثبتت أن هويتها هي أهم مصادر قوتها .. وأثبت أبناؤها أن إيمانهم بتلك الهوية سيظل معتقدا راسخا في وجدانهم أبـد الدهـر.

ــ السيدات والسادة .. فناني وأدباء وعلماء مصر ..

إن مصر تفخر بكم .. تقدركم .. تحترم عقولكم .. وتثمن إبداعكم .. وتنتظر المزيد .. من منابع ندرك أنها لا تنضب .. وقلوب مخلصة مُحبة لهذا الوطن .. لا تبغي له إلا الخير .. وعقول تدرك باستنارتها أنه لا مستقبل لهذا الوطن دون مثقفيه وفنانيه ومبدعيـــه.

إن تكريم الدولة لكم اليوم .. برهان أكيد ودليل قاطع على تقديرها

لكم .. واعترافها بدوركم في إثراء الحياة الثقافية المصرية .. على اختلاف أوجهها الإبداعية .

ــ الســـيدات والســـادة ..

ــ أدباء وعلماء وفناني مصر ..

كنتم وقودا لثورتين شعبيتين مجيدتين .. أديتم فيهما دوركم على الوجه الأكمل .. جنبا إلى جنب مع أبناء هذا الشعب العظيم .. بكافة أطيافه .. فانتفضــتم مــن أجل قيم نبيلة .. طالما كنا ننشدها ونرغب في رؤيتها واقعا ملموسا في حياتنا.

أما الآن فقد حان الوقت لاستكمال دوركم العظيم .. اضربوا للعالم أجمع مثالا على المثابرة والعمل والتعاون والبناء .. بناء وطنكم الذي

نريده .. الذي نسعى إلى رفعته ومجده.

وطن يقدس الإبداع والفن والجمال .. حفزا للعمل والإنتاج .. والتطور والتقدم.

ــ الســـيدات والســـادة .. بني وطني .. وبناة ثقافته ..

احملوا مشاعل التنوير والإبداع لتضيئوا بها مستقبل مصرنا الحبيبة التي تستحق أن نعمل جاهدين من أجلها.

سخروا طاقاتكم .. وانشروا إبداعكم .. وعلموا أجيالا حرمت لعقود طويلة من حقها فــــي التقـــدم والتنمـــية.

تحية صادقة لكم .. تحية لكل من حاول منكم أن يرتقي بواقع هذا الوطن .. لكل من ساهم في نقله إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزا .. فأنتم ذخر هذا الوطن .. ودرعه الحامي .. مصدر قوته .. ومنبع عِزه.

دمتم لمصر مصدرا لإلهامها وقوتها الناعمة الممتدة الأثر .. ودامت مصر لنا جميعا .. وطنا نعيش فيه ويعيش فينا.

وفقكـم اللــه لما فيه الخير والصلاح .. وهدانا وإياكم إلى سبيل الحــــق والرشـــاد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

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