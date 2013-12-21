أخبار عاجلة

تصريح الكاسير بعد مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: الأيام القادمة ستشهد انفراجة في القضية الفلسطينية -
برلماني: تعديلات قانون السلطة القضائية لا تستهدف قاضي «تيران وصنافير» -
في اليوم الأول للحملة القومية.. تطعيم 550 ألف طفل ضد الشلل بالقليوبية -
فيديو| أديب عن هجوم صحف أمريكية على السيسي: «هنطلع مذكرات هيلاري» -
عفا عنه «مرسي» وقتله الجيش.. 10 معلومات عن «أبو أنس الأنصاري» -
فيديو| فقيه دستوري عن حكم تيران وصنافير: تصادم قضائي لا يصح في دولة القانون -
بعد أزمة «مجاهد».. السنجري يتولى مهام منصب وكيل وزارة التعليم بالشرقية -
اهداف مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 .. الدوري الاسباني -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

عضو بـ"البحوث الإسلامية": القرضاوي استقال بعد علمه أن المجلس سيفصله

Google+ Print
عضو بـ"البحوث الإسلامية": القرضاوي استقال بعد علمه أن المجلس سيفصله عضو بـ"البحوث الإسلامية": القرضاوي استقال بعد علمه أن المجلس سيفصله

كتب : وائل فايز منذ 39 دقيقة

بعد إعلان الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، استقالته من عضوية مجمع البحوث الإسلامية، أكد الدكتور حامد أبوطالب، عضو مجمع البحوث، أن القرضاوي بادر بإعلان استقالته بعدما علم أن المجمع في جلسته نهاية الأسبوع الحالي سيتخذ إجراء بفصله، ولذلك بادر بالاستقالة.

وأكد أبوطالب أن هناك طلبات كثيرة وصلت للمشيخة تطالب بفصل القرضاوي بعد مواقفه وفتاويه المحرّضة على والمسيئة للأزهر وعلمائه، لافتًا إلى أنه في حالة عدم وصول استقالة القرضاوي إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حتى يوم الجلسة سيتخذ قرارًا بفصله لأن استقالة القرضاوي ليس لها أصل رسمي ومجرد كلام وهذا شأنه، مؤكدًا أن تصرفاته وآراءه الأخيرة لم تعد متزنة وبالتالي لا يلام على يصدر عنه.

وأشار مصدر بالأزهر إلى أنه لم تصل للمشيخة أي استقالات مكتوبة من القرضاوي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: مدحت شلبي يوجه تحية خاصة لـ حسام حسن والنادي المصري

مساء الأنوار: مدحت شلبي يوجه تحية خاصة لـ حسام حسن والنادي المصري

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب

مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله

مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله