خبيران في جراحة العمود الفقري والأنف والأذن بـ"مصر الجديدة" و"المعادي العسكري"

كتب : أحمد عبدالعظيم منذ 25 دقيقة

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، من 26 ديسمبر وحتى 5 يناير المقبل، الأستاذ الدكتور هارتمون نيومان، خبير آلام العمود الفقري بألمانيا، ويعالج حالات الانزلاق الغضروفي وضيق قناة النخاع الشوكي والتصاقات ما بعد عمليات العمود الفقري بدون تدخل جراحي.

كما تستضيف مستشفى مصر الجديدة للعائلات الأستاذ الدكتور هشام قدور، خبير جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحات الرقبة بإنجلترا، في الفتره من 25 ديسمبر وحتى 4 يناير المقبل.

وتستقبل اللجان التحضيرية بالمستشفيات حاليًا الحالات التي ترغب في العرض على الخبراء يوميًا عدا العطلات الرسمية.