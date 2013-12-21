أخبار عاجلة

تصريح الكاسير بعد مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: الأيام القادمة ستشهد انفراجة في القضية الفلسطينية -
برلماني: تعديلات قانون السلطة القضائية لا تستهدف قاضي «تيران وصنافير» -
في اليوم الأول للحملة القومية.. تطعيم 550 ألف طفل ضد الشلل بالقليوبية -
فيديو| أديب عن هجوم صحف أمريكية على السيسي: «هنطلع مذكرات هيلاري» -
عفا عنه «مرسي» وقتله الجيش.. 10 معلومات عن «أبو أنس الأنصاري» -
فيديو| فقيه دستوري عن حكم تيران وصنافير: تصادم قضائي لا يصح في دولة القانون -
بعد أزمة «مجاهد».. السنجري يتولى مهام منصب وكيل وزارة التعليم بالشرقية -
اهداف مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 .. الدوري الاسباني -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

خبيران في جراحة العمود الفقري والأنف والأذن بـ"مصر الجديدة" و"المعادي العسكري"

Google+ Print
خبيران في جراحة العمود الفقري والأنف والأذن بـ"مصر الجديدة" و"المعادي العسكري" خبيران في جراحة العمود الفقري والأنف والأذن بـ"مصر الجديدة" و"المعادي العسكري"

كتب : أحمد عبدالعظيم منذ 25 دقيقة

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، من 26 ديسمبر وحتى 5 يناير المقبل، الأستاذ الدكتور هارتمون نيومان، خبير آلام العمود الفقري بألمانيا، ويعالج حالات الانزلاق الغضروفي وضيق قناة النخاع الشوكي والتصاقات ما بعد عمليات العمود الفقري بدون تدخل جراحي.

كما تستضيف مستشفى الجديدة للعائلات الأستاذ الدكتور هشام قدور، خبير جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحات الرقبة بإنجلترا، في الفتره من 25 ديسمبر وحتى 4 يناير المقبل.

وتستقبل اللجان التحضيرية بالمستشفيات حاليًا الحالات التي ترغب في العرض على الخبراء يوميًا عدا العطلات الرسمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: مدحت شلبي يوجه تحية خاصة لـ حسام حسن والنادي المصري

مساء الأنوار: مدحت شلبي يوجه تحية خاصة لـ حسام حسن والنادي المصري

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب

مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله

مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله