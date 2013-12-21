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المكسيك تسمح للشركات الأجنبية بالتنقيب عن النفط بعد غياب 75 عاما

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المكسيك تسمح للشركات الأجنبية بالتنقيب عن النفط بعد غياب 75 عاما المكسيك تسمح للشركات الأجنبية بالتنقيب عن النفط بعد غياب 75 عاما

كتب : أ.ش.أ منذ 25 دقيقة

وقع الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نيتو، على قانون مثير للجدل يسمح للشركات الأجنبية بالتنقيب عن النفط للمرة الأولى منذ أن تم تأميم القطاع عام 1938.

وقال نيتو - حسبما ذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" -السبت: إن القانون الجديد سيمكن المكسيك من جذب الاستثمارات اللازمة لزيادة انتاجها المتراجع من النفط، فيما اعتبرت المعارضة المكسيكية أن القانون الجديد يضر بمصالح البلاد.

وأضاف الرئيس المكسيكي، "نحن، المكسيكيين، قررنا التغلب على الأساطير والمحرمات، فهذه هي البداية لتاريخ جديد لبلادنا، لقد فتحنا الأبواب أمام مستقبل أفضل للجميع".

,الجدير بالذكر، أن القانون تم تمريره من قبل الكونجرس المكسيكي في الثالث عشر من ديسمبر الجاري وصادقت عليه أغلب الولايات المكسيكية، وبموجبه سيتم السماح للشركات الخاصة بإبرام عقود للتنقيب عن النفط والغاز مع مجموعة النفط الوطنية "بيميكس"، والتي ستحصل على حصة من الأرباح.

وانخفض إنتاج المكسيك من النفط من 4ر3 مليون برميل يوميا في عام 2004 ليصل إلى 5ر2 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري.

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