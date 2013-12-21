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ضبط سيدة قتلت زوجها بأسوان بمشاركة عشيقها‎

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ضبط سيدة قتلت زوجها بأسوان بمشاركة عشيقها‎ ضبط سيدة قتلت زوجها بأسوان بمشاركة عشيقها‎

صورة ارشيفية

تمكنت مباحث اسوان من كشف غموض العثور على جثة بعمارة تحت الانشاء بمنطقة الصداقة بمدينة اسوان داخل جوال حيث توصلت التحريات ان وراء ارتكاب الجريمة زوجة الضحية وعشيقها.

وكان اللواء حسن السوهاجي مدير امن اسوان تلقى اخطارا من العقيد خالد الشاذلي رئيس المباحث الجنائية يفيد بإلقاء القبض علي مرتكبي واقعة قتل موظف يدعي “جمال محمود أحمد إسماعيل” في منطقة الصداقة الجديدة وهما زوجة القتيل وهي المتهمه “ن ع م “ربة منزل 30 سنة ومقيمه بـ103 عمارات الصداقة الجديدة ، وعشيقها المتهم ” ك ع م ” 28 سنة عامل ومقيم الشيخ هارون وجاري البحث عنه لضبطه .

وتبين من التحريات ارتباط المتهمين بعلاقه غير شرعية تطورت لقيام الثانى بالإقامه مع المتهمه بمنزل الزوجية متنكراً فى زى سيده ” منقبه ” والاتفاق على قتل زوجها حتى يتسنى لهما الزواج .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ( 10 ) أحوال قسم ثانى أسوان وجارى العرض على النيابة.

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