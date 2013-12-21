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رسميا.. الجماعة الإسلامية تقر مقاطعة الاستفتاء بنسبة 75%

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رسميا.. الجماعة الإسلامية تقر مقاطعة الاستفتاء بنسبة 75% رسميا.. الجماعة الإسلامية تقر مقاطعة الاستفتاء بنسبة 75%

الدستور

أعلنت الجماعة الإسلامية بمصر رسميا قرارها بمقاطعة عملية الاستفتاء على الدستور، واصفة إياه بـ”دستور الإنقلاب”، على حد قولها ، وذلك بعد أن بلغت نسبة تصويت أعضاء الجمعية العمومية للجماعة تأييدا لقرار المقاطعة 75 % من عدد الأصوات.

وصوت 25 % من أعضاء الجمعية العمومية على المشاركة “بلا” طالما توافرت الضمانات الأكيدة على شفافية عملية الاستفتاء ونزاهتها ووجود إشراف ومراقبة دولية حقيقية وكاملة على جميع إجراءات الاستفتاء.

وأكدت الجماعة الإسلامية – في بيان لها اليوم – أنها ستقوم بتدشين حملة شعبية واسعة لدعوة جموع المصريين لمقاطعة الاستفتاء باعتبار أن هذا الدستور قام بوضعه “مجموعة علمانية إقصائية غير منتخبة بإرادة شعبية سعت بكل ما تملك لمصادرة الهوية الإسلامية، والانتقاص من دور الشريعة الإسلامية، على حد قول البيان .

أ ش أ

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