أخبار عاجلة

تصريح الكاسير بعد مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: الأيام القادمة ستشهد انفراجة في القضية الفلسطينية -
برلماني: تعديلات قانون السلطة القضائية لا تستهدف قاضي «تيران وصنافير» -
في اليوم الأول للحملة القومية.. تطعيم 550 ألف طفل ضد الشلل بالقليوبية -
فيديو| أديب عن هجوم صحف أمريكية على السيسي: «هنطلع مذكرات هيلاري» -
عفا عنه «مرسي» وقتله الجيش.. 10 معلومات عن «أبو أنس الأنصاري» -
فيديو| فقيه دستوري عن حكم تيران وصنافير: تصادم قضائي لا يصح في دولة القانون -
بعد أزمة «مجاهد».. السنجري يتولى مهام منصب وكيل وزارة التعليم بالشرقية -
اهداف مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 .. الدوري الاسباني -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

أوباما يبدأ عطلة نهاية العام في هاواي

Google+ Print
أوباما يبدأ عطلة نهاية العام في هاواي أوباما يبدأ عطلة نهاية العام في هاواي

أوباما وزوجته

وصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما والسيدة الأمريكية الأولى ميشيل وابنتاه إلى هاواي لقضاء عطلة نهاية العام.

ولم يدل أوباما بأي تصريحات للصحفيين فور وصوله إلى هونولولو، الذي من المقرر أن يمضي بها عطلته حتى الخامس من يناير المقبل.

وكان أوباما قد نفي في مؤتمر صحفي عقده أمس بمناسبة نهاية العام أن يكون عام 2013 هو أسوا عام في رئاسته، إذ أنه اعترف بالإخفاق في تنفيذ قانوني الرعاية الصحية والهجرة، إلا أنه أكد أن الاقتصاد الأمريكي حقق عدة نجاحات، وأن عام 2014 سيشهد اقتصادا أمريكيا أقوى.

وكانت (فوكس نيوز) الأمريكية قد أشارت إلى أن رحلة العائلة الأولى إلى هاواي، مسقط رأس أوباما، في العام الماضي تكلفت نحو 4 ملايين دولار بما في ذلك تكاليف الإقامة وإزاحة الثلوج من المكان الذي يقيمون فيه وإقامة بعض الحدائق ووقود الطائرة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه