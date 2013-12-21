أوباما يبدأ عطلة نهاية العام في هاواي

وصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما والسيدة الأمريكية الأولى ميشيل وابنتاه إلى هاواي لقضاء عطلة نهاية العام.

ولم يدل أوباما بأي تصريحات للصحفيين فور وصوله إلى هونولولو، الذي من المقرر أن يمضي بها عطلته حتى الخامس من يناير المقبل.

وكان أوباما قد نفي في مؤتمر صحفي عقده أمس بمناسبة نهاية العام أن يكون عام 2013 هو أسوا عام في رئاسته، إذ أنه اعترف بالإخفاق في تنفيذ قانوني الرعاية الصحية والهجرة، إلا أنه أكد أن الاقتصاد الأمريكي حقق عدة نجاحات، وأن عام 2014 سيشهد اقتصادا أمريكيا أقوى.

وكانت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية قد أشارت إلى أن رحلة العائلة الأولى إلى هاواي، مسقط رأس أوباما، في العام الماضي تكلفت نحو 4 ملايين دولار بما في ذلك تكاليف الإقامة وإزاحة الثلوج من المكان الذي يقيمون فيه وإقامة بعض الحدائق ووقود الطائرة.

أ ش أ