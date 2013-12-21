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بالفيديو..الآلاف يشيعون جنازة المجند شهيد اشتباكات رفح بقرية المهندس بمركز شربين بالدقهلية

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بالفيديو..الآلاف يشيعون جنازة المجند شهيد اشتباكات رفح بقرية المهندس بمركز شربين بالدقهلية بالفيديو..الآلاف يشيعون جنازة المجند شهيد اشتباكات رفح بقرية المهندس بمركز شربين بالدقهلية

اكتست قرية المهندس التابعة لمركزشربين بمحافظة الدقهلية بالسواد أثناء تشييع جنازة شهيد الواجب الوطني “عادل أحمد زكي” 21 عاماً والمجند بالقوات المسلحة المصرية بالكتيبة رقم 103 بقوات الصاعقة والذي استشهد في الاشتباكات التي وقعت بالأمس داخل رفح بمحافظة شمال سيناء.

وقال محمود الهلالي رمضان عم الشهيد الشهيد :”إنه كان يتمتع بحسن الخلق وكان باراً بهما وواصل للرحم وكانت والدته تجهز له إستعدادا لحفل زفافه في مارس القادم لأن والده متوفى منذ شهرين وكانت ستنتهى خدمته فى مارس القادم.

وأضاف أن الشهيد حاصل علي دبلوم متوسط وهو أصغر أشقائقه الثلاثة، وتم تجنيده بالقوات المسلحة بسلاح الصاعقة وكان آخر أجازة له منذ إسبوع عانق خلاها والدته وقال لهما “أدعو الله لي كما ودع أصدقائة وقال لهم “حاسس إنى مش راجع”.

وخرجت الجنازة من المسجد الكبير بالقرية وسط تواجد الآلاف من أهالى القرية وزملاء الشهيد وعدد من ضباط الصاعقة المصرية.

وخرج الجثمان ملفوفاً بعلم وتقدم الموكب الجنائزي قيادات من القوات المسلحة وزملائه وأصدقائه ومحبيه من أبناء القرية وردد المشيعون هتافات “لاإله إلا الله الشهيد حبيب الله” ،”ياشهيد نام وإتهنا وإستنان علي باب الجنة” ،” ياشهيد نام وإرتاح وإحنا نكمل الكفاح” ،”يسقط يسقط كل عميل – حسبي الله ونعم الوكيل”.

وخيم الحزن علي أهالي القرية والعديد من القري المجاورة لها إذ خرج أهالى القرية وانتظروا وصول الجثمان بعد ظهر اليوم السبت داخل سيارة إسعاف تابعة للقوات المسلحة.

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