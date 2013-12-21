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مرشح الثورة ترحب بإعلان “صباحى” الترشح للرئاسة ودعم التيار الشعبى له

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مرشح الثورة ترحب بإعلان “صباحى” الترشح للرئاسة ودعم التيار الشعبى له مرشح الثورة ترحب بإعلان “صباحى” الترشح للرئاسة ودعم التيار الشعبى له

صباحي

أعربت حملة مرشح الثورة عن ترحيبها الشديد بإعلان حمدين صباحي خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة في كل الأحوال وحتى لو ترشح للرئاسة الفريق أول عبد الفتاح .

وأكدت  الحملة على أن اللحظة السياسية الراهنة تحتم على جميع القوى السياسية المدنية المؤمنة بأهداف ومبادئ ثورة 25 يناير التوحد حول مرشح رئاسي مدني ثوري واحد حتى تصل الثورة للسلطة وتخرج من بين مطرقة وسندان الحكمين العسكري والديني، مشيره إلى استمرار الحوار مع القوى المدنية من أجل التوصل إلى هذا الهدف.

وأكدت الحملة عن سعادتها بإعلان التيار الشعبي مساندته لصباحي في الانتخابات وتدعو كل المؤمنين بالثورة وأهدافها إلي التوحد الفوري حتى تنتقل الثورة إلى السلطة.

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